Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
Синоптики обещают до +26 градусов и слабый ветер в пятницу
Пятница обещает стать одним из самых теплых дней недели: без дождя, при слабом ветре и температурой до +26 градусов.
В пятницу температура воздуха в Латвии составит +20...+26 градусов, теплее всего будет в Земгале. По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, местами на побережье - до +18 градусов.
В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, со слабым западным, юго-западным ветром. Температура воздуха ночью составит +15 градусов, а днем повысится до +25 градусов.