Синоптики обещают до +26 градусов и слабый ветер в пятницу

В пятницу температура воздуха в Латвии составит +20...+26 градусов, теплее всего будет в Земгале. По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, местами на побережье - до +18 градусов.