ФОТО: отправляемся на Рижский Центральный рынок - сколько сейчас стоят ягоды, грибы и овощи

Рядом красуются только что собранная лесная черника по 4,50 евро за литр, а брусника стоит немного дешевле - 4 евро за литр. Тем, кто уже заранее думает о поддержании здоровья в прохладные осенние и зимние месяцы, продавцы предлагают клюкву и ценные ягоды облепихи - их можно купить по 7 евро за коробочку. Здесь же продаются различные сушеные грибы для ароматных супов.