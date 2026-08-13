Ягоды, грибы и овощи на Рижском Центральном рынке (13.08.2026)
Смотрим, сколько сейчас стоят самые популярные продукты летнего сезона.
ФОТО: отправляемся на Рижский Центральный рынок - сколько сейчас стоят ягоды, грибы и овощи
Наступил тот самый сезон, когда прилавки Рижского Центрального рынка буквально ломятся от даров природы - здесь можно найти свежие ягоды, сочные местные овощи и лесные грибы. Посмотрим, сколько сейчас стоят самые популярные продукты летнего сезона.
Для любителей лесных даров сейчас самое время отправиться на рынок - выбор действительно богатый. На прилавках в аккуратно расставленных пластиковых ведерках покупателей соблазняют свежие золотистые лисички. В зависимости от объема емкости и размера грибов их цена составляет от 4 до 5 евро за ведерко.
Рядом красуются только что собранная лесная черника по 4,50 евро за литр, а брусника стоит немного дешевле - 4 евро за литр. Тем, кто уже заранее думает о поддержании здоровья в прохладные осенние и зимние месяцы, продавцы предлагают клюкву и ценные ягоды облепихи - их можно купить по 7 евро за коробочку. Здесь же продаются различные сушеные грибы для ароматных супов.
Клубнику все еще можно купить
Хотя лето постепенно идет на убыль, выбор ягод по-прежнему большой. Цена выращенной в Латвии голубики в зависимости от размера составляет от 5,90 до 7,99 евро за килограмм.
Кроме того, все еще можно полакомиться клубникой - например, польская клубника стоит 5 евро за килограмм. Ягодный ассортимент дополняет ароматная малина - 3,50 евро за коробочку или 12,90 евро за килограмм. Сладкая черешня стоит от 3 до 3,90 евро за килограмм. Красная смородина продается по 5 евро за килограмм, а цена ежевики составляет от 6,90 до 9,90 евро за килограмм.
Конечно, какой же поход на рынок без местных яблок. На стол можно смело брать популярные латвийские сорта - Дзидрайс, Сиполиньш, Цукуриньш, Рожаболс, Рубин и сладкий Кристал стоят около 2,50 евро за килограмм.
Изобилие овощей
Для хорошего обеда пригодится молодой латвийский картофель - в зависимости от сорта он стоит от 1,20 до 2,50 евро за килограмм. Молодая морковь и свекла продаются по 2-3 евро за килограмм.
В продаже также есть кабачки - от 1 до 1,50 евро за килограмм, свежие бобы - 2 евро за килограмм, стручковая фасоль - 4 евро за килограмм и кукурузные початки - 1,50 евро за штуку.
Красные латвийские помидоры стоят от 2,50 до 3 евро за килограмм, а более необычные сорта, например желтые помидоры сорта Ананасовый, обойдутся примерно в 2,80-4,50 евро за килограмм. Более дешевый вариант - выращенные в Польше помидоры сорта Малиновый по 1,50 евро за килограмм.
Латвийские огурцы Мирабелла стоят 1,50-1,70 евро за килограмм, а сорт Родничок можно купить за 2,50 евро.
Для любителей более острых ощущений есть перец чили - 0,50 евро за штуку или 5 евро за килограмм, а также местный хрен - 10 евро за килограмм. Сочная польская паприка стоит 1,80-3 евро за килограмм.
Дополнить блюда можно местным луком - 1,50-3,50 евро за килограмм, крупным чесноком - 6-10 евро за килограмм, а также пучками свежей зелени - укропом, зеленым луком, кинзой, базиликом и петрушкой. Цены на зелень начинаются от 0,70 евро за пучок.
Одним словом, сейчас на рынке настоящее изобилие вкусов и красок, способное удовлетворить даже самых взыскательных гурманов.