В Cinevilla разыграли кризисные сценарии: энергетики учились восстанавливать электричество в условиях военной угрозы

"Инфраструктура электроснабжения является частью критической инфраструктуры, поэтому ее устойчивость - это не только вопрос технического состояния электросети. Не менее важна готовность людей действовать в ситуациях, когда привычные условия работы изменились. Опыт последних лет с экстремальными погодными явлениями, а также геополитическая ситуация показывают - мы должны быть готовы к различным сценариям и уметь восстанавливать электроснабжение даже в сложных условиях. Поэтому сотрудничество с коллегами из стран Балтии и других государств, а также перенимание опыта Украины имеют очень большое значение", - отметил технический директор Sadales tīkls Раймонд Скребс.