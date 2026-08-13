В Cinevilla разыграли кризисные сценарии: энергетики учились восстанавливать электричество в условиях военной угрозы
В четверг, 13 августа, в киногородке Cinevilla в рамках ежегодных профессиональных учений Sadales tīkls бригады электромонтеров из Латвии, Литвы, Эстонии и Украины на практике проверили свои навыки восстановления электроснабжения в кризисных условиях.
В этом году в программу учений широко включили сценарии как технических аварий, так и гражданских и военных угроз. Помимо восстановления инфраструктуры электроснабжения, участникам необходимо было уметь распознавать потенциально опасные предметы, оказывать первую помощь в условиях угрозы и оперативно принимать решения в непредвиденных ситуациях.
"Инфраструктура электроснабжения является частью критической инфраструктуры, поэтому ее устойчивость - это не только вопрос технического состояния электросети. Не менее важна готовность людей действовать в ситуациях, когда привычные условия работы изменились. Опыт последних лет с экстремальными погодными явлениями, а также геополитическая ситуация показывают - мы должны быть готовы к различным сценариям и уметь восстанавливать электроснабжение даже в сложных условиях. Поэтому сотрудничество с коллегами из стран Балтии и других государств, а также перенимание опыта Украины имеют очень большое значение", - отметил технический директор Sadales tīkls Раймонд Скребс.
Задания на учениях были максимально приближены к реальным сценариям восстановления электроснабжения. Бригадам электромонтеров необходимо было восстановить электроснабжение на воздушной линии напряжением 20 кВ, убрать упавшее на нее дерево с помощью веревочной пилы, выполнить фазировку низковольтной электросети и соединить оборванные воздушные линии. При этом участникам одновременно требовалось соблюдать требования электробезопасности и принимать решения о наиболее безопасных и эффективных действиях в условиях военной угрозы.
"В кризисной ситуации одних технических знаний недостаточно. Не менее важны способность сохранять спокойствие, быстро принимать решения и работать сообща. В повседневной работе электромонтеры сосредоточены на устранении технических повреждений, однако во время кризиса рабочая среда может стать непредсказуемой и опасной. Поэтому на учениях мы намеренно объединили технические задания с ситуациями, в которых необходимо думать также о собственной безопасности и безопасности коллег. Особенно ценна возможность учиться у украинских коллег, которые получают такой опыт в реальных условиях войны", - рассказал директор по развитию Sadales tīkls и военнослужащий Земессардзе Вигантс Радзиньш.
Чтобы отработать обеспечение электричеством в ситуациях, когда нормальная работа электросети нарушена, участники подключали передвижной дизельный генератор к низковольтной сети. Для оценки технического состояния оборудования бригады также проводили электротехнические измерения трансформаторов и на основании полученных результатов определяли работоспособность электроустановок.
Однако задания касались не только самой электросети. Участникам необходимо было распознавать и классифицировать потенциально опасные предметы, а также отрабатывать оказание первой помощи в сложных условиях.
Это означает, что в случае угрозы электромонтер прежде всего должен уметь оценить ситуацию, понимать, когда необходимо прекратить работы, и знать, как действовать, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.
В этом году впервые в профессиональных учениях Sadales tīkls приняла участие бригада электромонтеров украинского оператора распределительной системы DTEK Odesa Grids. Украинские специалисты поделились практическим опытом восстановления инфраструктуры электроснабжения в условиях повышенной опасности.
Параллельно с практическими занятиями состоялся семинар, на котором руководитель отдела международных отношений и устойчивого развития Ян Цимбалюк рассказал об опыте защиты и восстановления энергетической инфраструктуры во время войны, в том числе о трудностях, с которыми сотрудники компании сталкиваются ежедневно.
За учениями в этом году также наблюдали несколько сотен специалистов и экспертов энергетической отрасли не только из Латвии, но и из Литвы, Эстонии, Польши, Молдовы и Ирландии.