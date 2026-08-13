Жара в Европе: в Румынии остановлены ядерные реакторы, из обмелевшего Дуная показался корабль, затонувший в 1944 году
Европу накрыла очередная волна экстремальной жары - во многих местах температура воздуха приближается к +40 градусам. Критически низкий уровень воды в Дунае поставил под угрозу работу румынских ядерных реакторов и обнажил затонувший военный корабль времен Второй мировой войны, во Франции ограничения на использование воды введены почти на 70% территории.
Синоптики предупреждают, что в городах на юге Испании температура может превысить +40 градусов, во Франции на десятках территорий введены самые строгие ограничения из-за жары, а британские метеорологи отмечают, что это лето может стать самым жарким за всю историю наблюдений в стране.
Засуха остановила работу ядерных реакторов в Румынии
Из-за волны жары Румыния начала полную остановку своей единственной атомной электростанции, поскольку уровень воды в Дунае опустился до опасно низкой отметки. Чернавoдская атомная электростанция использует воду Дуная для охлаждения реакторов, и обмеление реки создало риски для безопасной работы станции. Сначала был остановлен один из двух реакторов, однако по мере дальнейшего падения уровня воды пришлось отключить и второй.
Обычно электростанция обеспечивает около пятой части потребляемой в Румынии электроэнергии, поэтому произошедшее вновь поднимает более широкий вопрос о влиянии изменения климата на критически важную инфраструктуру. Чтобы сохранить необходимый уровень водотока, румынские власти даже пошли на необычные меры - попытались изменить течение реки, устраняя препятствия в Дунае и направляя поток воды в сторону электростанции.
В Сербии возле Прахова критически низкий уровень воды в Дунае обнажил останки немецкого военного корабля времен Второй мировой войны. Это один из десятков кораблей, затопленных нацистскими войсками во время отступления в 1944 году. Историки считают, что в этом регионе было затоплено до 200 кораблей, многие из которых до сих пор находятся на дне реки.
Некоторые из кораблей по-прежнему могут представлять опасность, поскольку на них сохранились запасы боеприпасов и взрывчатых веществ. Кроме того, затонувшие суда затрудняют судоходство на одном из важнейших водных путей Европы.
На 70% территории Франции введены ограничения на использование воды
Франция - одна из стран, где последствия засухи ощущаются особенно сильно. Почти на 70% территории страны введены ограничения на использование воды, поскольку продолжительные периоды жары и нехватка осадков привели к сокращению запасов воды.
Ограничения касаются не только полива садов и наполнения бассейнов, но также сельского хозяйства и других видов потребления воды. В нескольких десятках французских департаментов объявлен высший уровень тревоги из-за засухи. Особенно тревожит ситуация с запасами подземных вод - во многих местах их уровень оказался ниже обычного.
Французские власти предупреждают, что из-за изменения климата доступность воды становится все более сложной проблемой даже для страны, где исторически водные ресурсы не были критически ограничены.
В Испании продолжаются лесные пожары
Испания вновь оказалась в эпицентре волны жары. Около 21 млн жителей страны столкнулись с температурой выше 35 градусов, а в отдельных регионах столбики термометров могут подняться выше +40 градусов.
Ситуацию еще больше осложняют масштабная засуха и лесные пожары, которые уже несколько недель бушуют в разных частях страны. Несколько крупных пожаров вынудили сотни людей покинуть свои дома, а спасательные службы предупреждают, что борьба с огнем может продолжаться несколько дней.
Испанская метеорологическая служба объявила предупреждения о жаре и подчеркнула, что сухая растительность в сочетании с высокой температурой создает в стране особенно опасные условия. Дополнительную обеспокоенность вызвало и большое количество людей, собравшихся накануне, чтобы наблюдать за солнечным затмением. Испанские власти разместили в различных местах массового скопления людей более 33 000 полицейских и сотрудников служб безопасности, чтобы предотвратить риск новых пожаров.
Самое жаркое лето в истории Великобритании
Все более частые эпизоды экстремальной жары становятся проблемой и для Великобритании. В Англии - от Лондона до Шеффилда - объявлено предупреждение о жаре высшего уровня. Согласно прогнозам, в некоторых районах температура может достигать 36-38 градусов.
Такая жара создает проблемы не только для здоровья людей, но и для инфраструктуры. Под воздействием высокой температуры могут деформироваться железнодорожные рельсы, а также повреждаться дорожное покрытие.
Одновременно Великобритания сталкивается со все более частыми природными пожарами. Власти рассматривают возможность запретить одноразовые грили в общественных местах, поскольку в последние годы они были связаны с несколькими серьезными пожарами. Сухая растительность и продолжительная жара означают, что даже небольшая искра может привести к масштабному возгоранию.
Европа нагревается быстрее других континентов
Европейская служба мониторинга климата Copernicus сообщает, что Западная Европа пережила один из самых жарких периодов июня и июля за всю историю наблюдений. Ученые подчеркивают, что Европа в настоящее время является самым быстро нагревающимся континентом в мире.
Повторяющиеся волны жары, засухи и пожары становятся новой реальностью, затрагивающей миллионы людей. События этого лета показывают, что изменение климата больше не является лишь долгосрочным прогнозом - оно уже сейчас меняет подход Европы к управлению водными ресурсами, энергетикой и повседневной жизнью.