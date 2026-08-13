Жара в Европе: в Румынии остановлены ядерные реакторы, из обмелевшего Дуная показался корабль, затонувший в 1944 году

В Сербии возле Прахова критически низкий уровень воды в Дунае обнажил останки немецкого военного корабля времен Второй мировой войны. Это один из десятков кораблей, затопленных нацистскими войсками во время отступления в 1944 году. Историки считают, что в этом регионе было затоплено до 200 кораблей, многие из которых до сих пор находятся на дне реки.