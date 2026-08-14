Исследование открыло, что среди жителей Латвии быстро распространяется одна новая дурная привычка
Курение, недостаток сна и чрезмерное увлечение виртуальной средой являются тремя наиболее распространенными вредными привычками среди жителей Латвии, свидетельствуют последние данные опроса Mana aptieka & Apotheka Veselības indekss.
Чаще всего жители признавались, что регулярно курят табак (25%), не высыпаются (24%) и проводят слишком много времени в виртуальной среде - интернете, социальных сетях и компьютерных играх (18%), что является относительно новой привычкой, которая портит людям жизнь.
Что касается пищевых привычек, сравнительно часто участники опроса упоминали чрезмерное употребление сладостей (16%), мучных продуктов (15%) и нездоровое питание (14%). Употребление энергетических напитков признали 8% респондентов, частое переедание - 8%, регулярное употребление других никотиносодержащих продуктов - 7%, чрезмерное употребление алкоголя - 6%, а чрезмерное голодание - всего 1%.
Результаты опроса показывают, что вредные привычки чаще характерны для людей, которые в целом оценивают свой образ жизни как нездоровый. Например, среди них регулярно курят 42% - по сравнению с 18% сторонников здорового образа жизни. В нездоровом питании признаются 37% против всего 5% в группе ведущих здоровый образ жизни, а в чрезмерном употреблении алкоголя - 14% против 3%.
Выраженная связь наблюдается и с уровнем повседневного стресса. Респонденты с высоким уровнем стресса чаще признаются в курении (36%), недостатке сна (35%), чрезмерном увлечении виртуальной средой (22%) и употреблении энергетических напитков (13%). Среди людей с низким уровнем стресса 34% не замечают у себя ни одной вредной привычки, тогда как в группе с высоким уровнем стресса таких всего 16%.
Существенные различия наблюдаются и между возрастными группами. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет значительно чаще представителей других возрастов отмечают чрезмерное увлечение виртуальной средой (30%), употребление энергетических напитков (23%), чрезмерное употребление сладостей (25%) и газированных или подслащенных напитков (25%).
В старшей возрастной группе - от 65 до 75 лет - чаще всего заявляют об отсутствии каких-либо вредных привычек (40%).
Среди мужчин в Латвии чаще, чем среди женщин, распространены курение (37% против 14%), чрезмерное употребление алкоголя (11% против 1%), употребление энергетических напитков (12% против 4%) и других никотиносодержащих продуктов (10% против 4%). В то же время женщины немного чаще отмечают регулярное переедание (8% против 7%) и чрезмерный просмотр сериалов или фильмов (11% против 10%).
Сравнение с предыдущими опросами Veselības indekss показывает, что в последние годы заметно увеличилась доля людей, чрезмерно увлекающихся виртуальной средой: с 7% в 2017 году до 18% в последнем исследовании.
Данные также свидетельствуют о росте чрезмерного употребления сладостей - с 11% в 2020 году до 16%, а также газированных и подслащенных напитков - с 6% до 11%.
В то же время распространенность нездорового питания снизилась с 23% в 2020 году до нынешних 14%. Сократилась и доля жителей, считающих, что у них нет ни одной вредной привычки: с 56% в 2017 году до 28% в последнем исследовании.
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