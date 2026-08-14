От инженерного сооружения до одного из символов Риги: зачем строили дамбу AB и что с ней будет дальше

В 2006 году состоялся международный архитектурный конкурс. Победил проект архитектурного бюро под руководством Андиса Силиса, предполагавший строительство концертного зала именно на дамбе. Идея была вполне серьезной, а не просто архитектурной фантазией. Проводились технические исследования, обсуждалась аренда территории и шла подготовка проекта. Однако строительство так и не началось. Позднее вопрос несколько раз возвращался в политическую и профессиональную повестку. Еще в 2019 году архитекторы вновь обсуждали дамбу AB как возможное место для концертного зала.