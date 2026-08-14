От инженерного сооружения до одного из символов Риги: зачем строили дамбу AB и что с ней будет дальше
Дамба AB сегодня воспринимается прежде всего как одна из лучших смотровых точек Риги. Отсюда открывается почти открыточная панорама Старого города, сюда приходят гулять, смотреть закаты и городские праздники. Однако создавали дамбу вовсе не для прогулок. Более 130 лет назад она была частью масштабного проекта по укрощению Даугавы, развитию рижского порта и изменению самого русла реки. Даже ее необычное название - память о тех инженерных работах.
Почему дамба называется AB
Во второй половине XIX века в Риге активно регулировали русло Даугавы. Быстро развивающемуся порту требовался устойчивый и достаточно глубокий судоходный путь, а сама река постоянно переносила песок и формировала отмели.
В рамках этих работ на левом берегу создавалась целая система дамб. Им присваивали буквенные обозначения. В нее входили AB, CDE и FG. Именно от этой системы и осталось название AB dambis. Латвийская национальная библиотека также относит AB к системе дамб левого берега Даугавы, построенных для сужения русла и устройства портовых территорий.
Дамбу построили вовсе не как набережную
Дамба AB появилась возле Кливерсалы в 1886-1887 годах. Главной задачей было стабилизировать береговую линию Даугавы и изменить гидрологические условия так, чтобы уменьшить образование песчаных наносов в судоходной части реки.
Вместе с другими дамбами она помогала сужать русло. Благодаря этому течение концентрировалось в более узком пространстве, что было важно для поддержания судоходства и развития портовой инфраструктуры.
Первоначальная конструкция совсем не напоминала сегодняшнюю бетонную набережную. Она состояла из параллельных рядов деревянных свай, пространство между которыми заполняли крупными камнями. По данным коллекции Zudusī Latvija, первоначальная длина сооружения составляла 1058 метров.
В 1891-1895 годах дамбу подняли выше максимального уровня воды. Это было необходимо, поскольку первоначальная конструкция могла оказываться под водой во время паводков.
Здесь швартовались и разгружались суда
Со временем у дамбы появилась еще одна важная функция - портовая. Одна ее сторона была обращена к основному руслу Даугавы, другая формировала границу защищенной акватории. У дамбы могли швартоваться суда, здесь велись погрузочные и разгрузочные работы. Исторические источники указывают, что в 1895 году здесь уже была устроена пристань.
В XX веке конструкцию постепенно модернизировали. В 1920-х годах деревянные элементы верхней части заменяли железобетонными плитами.
Война практически уничтожила старую дамбу
Переломным моментом стал 1944 год. Во время отступления немецких войск дамба получила тяжелые повреждения - исторические источники сообщают, что она была взорвана. После войны сооружение пришлось восстанавливать. Однако прежнюю дамбу не стали в точности воссоздавать. Во время послевоенной реконструкции ее укрепили бетонными конструкциями, а профиль изменили. Именно тогда она начала приобретать тот облик, который рижане знают сегодня.
Рижское самоуправление отмечает, что после серьезных повреждений во время Второй мировой войны масштабная реконструкция дамбы проводилась в XX веке, преимущественно в 1960-1970-х годах. С тех пор прошло уже более полувека.
Из промышленного объекта она превратилась в городскую прогулочную зону
Постепенно значение дамбы AB изменилось. Портовая функция ушла, а место все сильнее становилось частью общественного пространства центра города.
Сегодня дамба известна прежде всего панорамой Старой Риги. Здесь также рыбачат, а сама территория неоднократно использовалась для городских мероприятий и культурных проектов.
В 2010-х годах здесь проводились отдельные работы по благоустройству - обновлялось покрытие, устанавливались скамейки и элементы для отдыха. Однако полноценной реконструкции гидротехнического сооружения это не заменило.
На дамбе едва не появилась Национальная концертная площадка
Один из самых масштабных нереализованных проектов в истории дамбы AB связан с Национальным акустическим концертным залом.
В 2006 году состоялся международный архитектурный конкурс. Победил проект архитектурного бюро под руководством Андиса Силиса, предполагавший строительство концертного зала именно на дамбе. Идея была вполне серьезной, а не просто архитектурной фантазией. Проводились технические исследования, обсуждалась аренда территории и шла подготовка проекта. Однако строительство так и не началось. Позднее вопрос несколько раз возвращался в политическую и профессиональную повестку. Еще в 2019 году архитекторы вновь обсуждали дамбу AB как возможное место для концертного зала.
Но в 2021 году, когда потенциальные площадки оценивали заново, дамба не попала в первую тройку наиболее перспективных вариантов. Выше были поставлены Андрейсала, Рижский дом конгрессов и территория рынка промтоваров возле Центрального рынка.
Главная проблема сегодня скрывается под красивой панорамой
Внешне дамба продолжает выглядеть вполне привычно, однако ее гидротехническая конструкция значительно изношена.
Рижское самоуправление сообщает, что несущие конструкции пока находятся в удовлетворительном состоянии и поверхность безопасна для использования. При этом обследования последних двух десятилетий показали серьезный износ примерно 1,4 километра береговых конструкций. Обнаружены вымывания грунта, трещины и другие дефекты.
Необходимость комплексной реконструкции обсуждается как минимум с 2005 года. Требуется в том числе восстановление свайного основания набережных. До сих пор проводились преимущественно локальные ремонты. Исторические места для швартовки судов сейчас также уже не считаются безопасными для эксплуатации.
В 2026 году для дамбы AB выбрали новую концепцию
Весной 2026 года произошло, пожалуй, самое важное за последние годы событие в истории будущего дамбы.
Рижское самоуправление подвело итоги архитектурного конкурса по развитию общественного пространства дамбы AB. На конкурс поступило семь предложений, а победителем стал проект под девизом ABČ, разработанный RUUME arhitekti совместно с Topia и AMECO. Это означает, что у города теперь есть выбранное направление, на основе которого может разрабатываться дальнейший проект реконструкции.
Главная идея - не застраивать дамбу большим объектом, а превратить ее в полноценное общественное пространство у воды.
Авторы предлагают объединить разные части территории в единый ландшафтный парк, при этом сохранить разный характер двух береговых сторон дамбы. Предусмотрены возможности для отдыха возле воды и непосредственно на воде.
Проект также должен улучшить связь территории для пешеходов и велосипедистов и сделать берег Даугавы значительно доступнее.
Такой будет обновленная AB дамба
AB дамбу в ближайшие годы планируют превратить в одно из самых заметных общественных пространств на берегу Даугавы.
Здесь появится место, посвященное Янису Чаксте
Отдельная часть будущего проекта связана с первым президентом Латвии Янисом Чаксте. Одним из условий конкурса было создание пространства, которое рассказывало бы не только о самом Чаксте, но и о связанных с ним ценностях - ответственности, честности, открытости, настойчивом труде и служении обществу. При этом речь идет не просто об установке очередного традиционного памятника. Город хотел интегрировать память о первом президенте непосредственно в ландшафт и функции дамбы.
Но завтра стройка не начнется
Победа концепции в конкурсе еще не означает, что вся дамба вскоре будет перекопана и превращена в парк. После объявления результатов представители Рижской думы прямо заявили, что следующим шагом должно стать решение вопроса о проектировании и финансировании. Из-за высокой стоимости одновременно требуется укрепление самой гидротехнической конструкции и благоустройство территории. Поэтому город рассматривает возможность проводить работы поэтапно.