Более 1000 украинских военных прошли лечение в Восточной больнице - для наших врачей это бесценный опыт

Специалисты решают, кому требуется стационарное лечение, кому необходима операция, а кто уже может продолжить лечение и восстановление в реабилитационном учреждении. По словам руководителя отделения Алексея Вишнякова, работа с военными травмами дала латвийским врачам опыт, который невозможно получить только во время обучения или обычной клинической практики. За четыре года медикам пришлось столкнуться с последствиями тяжелых ранений - от серьезных повреждений конечностей до нарушений слуха и зрения, инфекционных осложнений и необходимости проведения повторных операций. Отдельной проблемой стали тяжелые психологические последствия длительного пребывания в плену, а также необходимость координировать продолжительное лечение и реабилитацию.