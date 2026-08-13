В результате кибератаки на CSDD произошла утечка данных - жителей предупреждают о возможном мошенничестве
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) сообщила, что в выходные столкнулась со сложной и целенаправленной кибератакой. Злоумышленникам удалось частично проникнуть в IT-систему CSDD и получить исторические данные о платежах, которые также содержат часть персональной информации клиентов.
CSDD обращает внимание, что утекшие данные могут содержать имена и фамилии частных лиц, персональные коды, адреса и государственные регистрационные номера автомобилей, а также информацию о совершенных платежах и их датах. В случае компаний среди утекших данных могут быть их названия и регистрационные номера.
CSDD подчеркивает, что имена пользователей и пароли клиентов не были скомпрометированы, поэтому в настоящее время менять их не требуется.
Специалистам IT-подразделения CSDD совместно с CERT.LV удалось остановить кибератаку. Также были установлены методы и каналы, которые использовали злоумышленники, и проведены дополнительные мероприятия по повышению безопасности. Однако расследование инцидента продолжается.
CERT.LV указывает, что имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о тщательно подготовленной и целенаправленной атаке. Использованные методы также говорят о высокой технической подготовке злоумышленников.
В то же время существует риск, что украденная информация может быть использована в дальнейших попытках мошенничества. Жителей призывают проявлять особую осторожность при получении подозрительных электронных писем, SMS и других сообщений, которые выдаются за отправленные CSDD. Подлинность полученной информации рекомендуется проверять на официальном сайте электронных услуг CSDD.
Следует подчеркнуть, что кибератака не повлияла на работу сервисов CSDD - как очные, так и электронные услуги по-прежнему доступны в обычном режиме. О произошедшем также проинформированы ответственные государственные учреждения, в том числе Государственная инспекция данных.