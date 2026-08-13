В результате кибератаки на CSDD произошла утечка данных - жителей предупреждают о возможном мошенничестве

CSDD обращает внимание, что утекшие данные могут содержать имена и фамилии частных лиц, персональные коды, адреса и государственные регистрационные номера автомобилей, а также информацию о совершенных платежах и их датах. В случае компаний среди утекших данных могут быть их названия и регистрационные номера.