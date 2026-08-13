Из отпуска можно вернуться с уголовным делом: что категорически нельзя ввозить в Латвию

Большинство нарушений, которые сотрудники Таможенного управления VID выявляют в Рижском аэропорту, связано не со злым умыслом, а с незнанием правил. Путешественники нередко считают, что если какой-либо товар можно свободно купить за границей, то его разрешено ввозить и в Евросоюз. Однако в отношении определенных продуктов питания, сувениров животного и растительного происхождения, а также некоторых лекарств действуют строгие ограничения или полный запрет.