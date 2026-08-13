Из отпуска можно вернуться с уголовным делом: что категорически нельзя ввозить в Латвию
На фоне продолжающегося активного туристического сезона Рижский аэропорт, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), Таможенное управление Службы государственных доходов (VID), Управление охраны природы (DAP) и Налогово-таможенная полиция призывают путешественников перед возвращением из стран за пределами Европейского союза убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию купленные товары, сувениры и лекарства.
Большинство нарушений, которые сотрудники Таможенного управления VID выявляют в Рижском аэропорту, связано не со злым умыслом, а с незнанием правил. Путешественники нередко считают, что если какой-либо товар можно свободно купить за границей, то его разрешено ввозить и в Евросоюз. Однако в отношении определенных продуктов питания, сувениров животного и растительного происхождения, а также некоторых лекарств действуют строгие ограничения или полный запрет.
Во время мероприятия "Сувенир или нарушение? Что нельзя ввозить из стран за пределами Европейского союза" представители ведомств напомнили, что эти правила необходимы для защиты здоровья людей, биологической безопасности, окружающей среды, диких видов и общественной безопасности.
Продукты питания могут представлять риск биологической безопасности
PVD подчеркивает, что из стран за пределами Евросоюза запрещено ввозить целый ряд продуктов, в том числе мясо и мясные изделия, молоко и молочные продукты, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата. Даже небольшое количество продуктов может стать источником распространения болезней растений или животных.
Статистика показывает, что в Рижском аэропорту из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами ЕС, регулярно изымают значительные объемы запрещенных продуктов. В 2025 году было изъято 3377 килограммов мясных и молочных продуктов и 3447 килограммов фруктов и овощей. В 2026 году к концу июля уже изъяли 2052 килограмма мясных и молочных продуктов и 1435 килограммов фруктов и овощей.
Если пассажир по требованию сотрудника таможни добровольно выбрасывает продукты, запрещенные к ввозу в ЕС, в специально предназначенный для этого контейнер, штраф не применяется. Если человек отказывается выполнять законное требование таможенника и не выбрасывает продукты добровольно, начинается административное производство и назначается штраф.
Ввоз некоторых лекарств может иметь серьезные последствия
Налогово-таможенная полиция обращает внимание на растущую тенденцию: путешественники из таких стран, как Египет и Турция, пытаются привезти в Латвию приобретенные за границей успокоительные препараты, в том числе снотворные.
Чаще всего речь идет о препаратах Sleepez и Night Calm 3 mg. Хотя в отдельных странах их можно приобрести легально, содержащийся в них эзопиклон в Латвии включен в список запрещенных веществ. Перемещение таких препаратов через латвийскую границу является уголовно наказуемым деянием независимо от количества вещества и от того, в каком багаже оно перевозится.
За последние два года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, было начато 23 уголовных процесса, 17 из которых уже переданы для уголовного преследования. Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта.
Налогово-таможенная полиция призывает перед покупкой лекарств или их перевозкой через границу проверять состав препарата и действующие ограничения.
Если существует объективная необходимость привезти в Латвию лекарства, приобретенные в другой стране, либо взять медикаменты с собой при выезде из Латвии, рекомендуется иметь рецепт, выписанный врачом.
Экзотический сувенир может оказаться изделием из охраняемого вида
DAP напоминает, что купленные в путешествиях сувениры могут быть изготовлены из охраняемых видов животных или растений. Для их ввоза могут потребоваться специальные разрешения, а в некоторых случаях ввоз полностью запрещен.
Правила Вашингтонской конвенции CITES распространяются не только на живые организмы, но и на различные изделия, включая кожаные товары, кораллы, косметику, медицинские препараты и другую продукцию, содержащую части охраняемых видов. Ответственность за легальность ввоза таких предметов несет сам путешественник.
Чтобы избежать неприятных ситуаций, DAP рекомендует покупать сувениры природного происхождения только в легальных торговых точках, сохранять документы, подтверждающие их происхождение, и до покупки проверять статус конкретного вида.
Хотя число подобных нарушений в багаже пассажиров сокращается и в 2025 году было зарегистрировано 16 случаев, в аэропорту по-прежнему конфискуют кораллы, икру осетровых рыб, изделия из кожи крокодила и змеи, косметику с экстрактом икры, алкоголь со змеями и другие экзотические товары.
Число нарушений в Рижском аэропорту выросло
Таможенное управление VID сообщает, что за первое полугодие этого года в ходе таможенного контроля в Рижском аэропорту уже выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда было зафиксировано 1166 случаев.
Наиболее заметно выросло число нарушений правил ввоза сигарет и алкогольных напитков, когда путешественники превышали разрешенные нормы беспошлинного ввоза. Также стало больше случаев, когда пассажиры не декларировали новые товары.
VID напоминает: если общая стоимость товаров, купленных за пределами ЕС, превышает 430 евро, путешественник обязан их задекларировать и уплатить соответствующие налоги.
В этом году увеличилось и число попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. Если за весь 2025 год было выявлено 13 таких случаев, то только за первое полугодие нынешнего года - уже 26.
Перед поездкой стоит заранее проверить правила
Аэропорт "Рига" и государственные ведомства призывают пассажиров не полагаться исключительно на слова продавцов за границей или советы из социальных сетей. Перед возвращением домой стоит самостоятельно проверить, какие ограничения действуют в отношении продуктов питания, экзотических сувениров природного происхождения и лекарств, включая ветеринарные препараты. Такая проверка поможет избежать конфискации вещей, задержки на таможне, административной или уголовной ответственности, а также снизит риски для природы, сельского хозяйства и общественной безопасности Латвии.