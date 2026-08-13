"Евровидение" объявляет новые правила, а Болгария называет место проведения конкурса в 2027 году

Хотя конкретные государства в заявлении EBU не назывались, новые правила потенциально особенно важны для Израиля. В 2025 и 2026 годах израильские представители занимали второе место и в обоих случаях были близки к победе. В 2026 году сразу пять стран - Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания - бойкотировали конкурс в Вене. Они заявили, что не могут участвовать в одном конкурсе с Израилем, обвинив его в нарушениях в ходе боевых действий в секторе Газа.