"Евровидение" объявляет новые правила, а Болгария называет место проведения конкурса в 2027 году
"Евровидение" впервые после победы Болгарии пройдет на черноморском побережье. В 2027 году конкурс примет Бургас, а его организаторы вводят несколько новых правил.
"Евровидение-2027" пройдет в Бургасе - втором по численности населения городе Болгарии на побережье Черного моря. Об этом в четверг объявили Европейский вещательный союз (EBU) и Болгарское национальное телевидение (BNT). Финал 71-го конкурса состоится 15 мая 2027 года, а полуфиналы пройдут 11 и 13 мая.
Право принять "Евровидение" Болгария получила после победы своей представительницы Дарины Йотовой с песней "Bangaranga" в финале конкурса 2026 года, который проходил в Вене. На проведение конкурса претендовала и столица Болгарии София. Однако после оценки заявок и соответствия требованиям EBU организаторы выбрали Бургас.
EBU изменил правила проведения конкурса
Выбор Бургаса особенно примечателен на фоне новых правил "Евровидения", которые EBU объявил накануне. Теперь победа в конкурсе не гарантирует стране автоматического права принять следующий турнир.
Согласно обновленным требованиям, общественный вещатель страны-победителя лишается права организовать конкурс, если вооруженный конфликт, чувствительная геополитическая ситуация или другая серьезная ситуация существенно влияет на безопасность, оборону или стабильность государства или непосредственно прилегающего региона.
Перед принятием решения EBU сможет заказать независимую оценку безопасности и определить, способна ли страна-победитель безопасно провести мероприятие.
Хотя конкретные государства в заявлении EBU не назывались, новые правила потенциально особенно важны для Израиля. В 2025 и 2026 годах израильские представители занимали второе место и в обоих случаях были близки к победе. В 2026 году сразу пять стран - Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания - бойкотировали конкурс в Вене. Они заявили, что не могут участвовать в одном конкурсе с Израилем, обвинив его в нарушениях в ходе боевых действий в секторе Газа.
Если страна-победитель окажется неспособной провести конкурс, EBU назначит другого организатора. При этом новое правило предусматривает, что выбранная страна будет проводить конкурс от собственного имени, а не от имени победителя.
Подобный механизм уже применялся после победы Украины в 2022 году. Из-за полномасштабного российского вторжения Украина не смогла принять следующий конкурс, поэтому его организовала Великобритания, занявшая второе место. В 2023 году полуфиналы и финал прошли в Ливерпуле.