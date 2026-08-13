Медицина дошла до ручки: латвийские врачи потребовали срочно увеличить им зарплаты
Организации сферы здравоохранения призвали правительство при подготовке государственного бюджета на 2027 год принять неотложные решения по укреплению системы здравоохранения и обеспечить отрасли финансирование в размере не менее 6% ВВП. Иначе быть беде, уверены латвийские медики.
С таким призывом Латвийское общество врачей (LĀB), Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) и Латвийское общество больниц (LSB) обратились в открытом письме к высшим должностным лицам государства.
Организации подчеркивают, что система здравоохранения Латвии достигла критической черты. Недостаточное финансирование, катастрофическая нехватка медицинского персонала, недостаточные тарифы на услуги Национальной службы здравоохранения и растущие очереди пациентов угрожают не только доступности медицинской помощи, но и экономическому развитию страны, демографии и безопасности. Это уже не только проблема отрасли здравоохранения - речь идет об устойчивом развитии государства и его способности обеспечить жителям гарантированное Сатверсме право на медицинскую помощь.
«Финансирование здравоохранения - не привилегия отрасли, а необходимое условие безопасности государства, благосостояния и экономического развития. Если и в бюджете следующего года здравоохранение не получит необходимого финансирования, будет все сложнее обеспечивать пациентам своевременное и качественное лечение, удерживать медиков в государственной системе здравоохранения и проводить столь необходимые изменения», - подчеркивает исполняющий обязанности президента Латвийского общества врачей Марис Плявиньш.
В открытом письме организации призывают обеспечить постепенное увеличение финансирования здравоохранения как минимум до 6% ВВП, или 13-14% консолидированного государственного бюджета. Кроме того, уже в бюджете 2027 года предлагается предусмотреть средства для повышения минимальных месячных ставок зарплат работников здравоохранения как минимум на 30%.
Организации подчеркивают, что систему здравоохранения больше невозможно поддерживать за счет перераспределения средств между уже недофинансированными программами, краткосрочных пилотных проектов или реформ без финансового обеспечения. Они призывают правительство принять необходимые решения уже сейчас, в процессе подготовки бюджета, а не откладывать их до выборов в Сейм, поскольку каждый потерянный месяц усугубляет нехватку медицинского персонала и ухудшает доступность медицинской помощи.
Открытое письмо направлено президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, председателю Сейма Дайге Миерине, премьер-министру Андрису Кулбергсу, министру финансов Марису Кучинскису и министру здравоохранения Хосаму Абу Мери.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что по мнению врачей, здравоохранение в Латвии годами не является политическим приоритетом.