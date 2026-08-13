Медицина дошла до ручки: латвийские врачи потребовали срочно увеличить им зарплаты

Организации подчеркивают, что систему здравоохранения больше невозможно поддерживать за счет перераспределения средств между уже недофинансированными программами, краткосрочных пилотных проектов или реформ без финансового обеспечения. Они призывают правительство принять необходимые решения уже сейчас, в процессе подготовки бюджета, а не откладывать их до выборов в Сейм, поскольку каждый потерянный месяц усугубляет нехватку медицинского персонала и ухудшает доступность медицинской помощи.