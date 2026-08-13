В Талсинском крае построят временную дорогу для объезда размытого дождями шоссе

Полоса отвода дороги, находящейся в ведении Latvijas Valsts ceļi, оказалась недостаточно широкой для строительства временного объезда. Поэтому были заключены соглашения с Талсинским краевым самоуправлением и частным владельцем об использовании принадлежащей им земли. Когда временная объездная дорога больше не будет нужна, водопропускные трубы демонтируют, очистят и вернут на хранение, а использованный при строительстве щебень вывезут.