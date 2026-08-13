В Талсинском крае построят временную дорогу для объезда размытого дождями шоссе
У реки Дурсупе начались строительные работы по обустройству временной объездной дороги на поврежденном ливнями участке государственной автодороги Слока - Талси (P128) (55,2-55,9 км). В настоящее время ведутся земляные работы, вырубаются мешающие деревья и кустарники.
Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, временная объездная дорога будет иметь гравийное покрытие, а движение по ней организуют в реверсивном режиме и будут регулировать светофором.
Планируется, что движение по P128 через временный объездной участок будет восстановлено до конца августа. Работы проводятся в рамках повседневного содержания дорог, их общая стоимость составит до 100 тысяч евро.
Полоса отвода дороги, находящейся в ведении Latvijas Valsts ceļi, оказалась недостаточно широкой для строительства временного объезда. Поэтому были заключены соглашения с Талсинским краевым самоуправлением и частным владельцем об использовании принадлежащей им земли. Когда временная объездная дорога больше не будет нужна, водопропускные трубы демонтируют, очистят и вернут на хранение, а использованный при строительстве щебень вывезут.
Продолжается также разработка технического решения для восстановления размытого участка автодороги P128. Инженеры мостов LVC рассмотрели возможные варианты и пришли к выводу, что сохранять существующую водопропускную трубу, построенную в 1987 году, технически и экономически нецелесообразно. Ее железобетонные элементы находятся в плохом техническом состоянии, а в результате наводнения они неравномерно сместились и просели.
Устранить повреждения автодороги P128 планируется до конца года. Однако в случае неблагоприятных погодных условий верхний слой асфальта уложат уже в следующем году.
В ночь с 21 на 22 июля из-за паводковых вод в окрестностях Талси пострадали также несколько государственных дорог местного значения. Общие расходы на устранение последствий ливней на государственных автодорогах оцениваются примерно в 600 тысяч евро.