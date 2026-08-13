Зеленский допустил нападение России на страны Балтии: "Путину нужна быстрая победа"

Зеленский заявил, что сейчас Украина располагает лишь примерно 1% от необходимого ей количества перехватчиков. По его словам, если США продадут Украине 5% своего запаса, этого будет достаточно, чтобы пережить зиму и спасти жизни людей. Если же Украина получит 10%, она сможет уничтожать все российские баллистические ракеты. "В этом году у нас в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году. У России в два раза больше баллистических ракет в месяц, чем раньше", - отметил Зеленский.