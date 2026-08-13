Водителям старше 60 лет в Латвии напомнили о важном правиле медосмотра
Водителям в Латвии стоит обратить внимание на срок действия медицинской справки после 60 лет. Инспекция здравоохранения разъяснила, почему очередной медосмотр в некоторых случаях назначается раньше привычного срока и как рассчитывается дата следующей проверки.
Инспекция здравоохранения Латвии поясняет, что срок следующего медицинского осмотра водителя определяется с учетом его возраста и установленной законом периодичности проверок. Если медосмотр был пройден незадолго до достижения 60-летнего возраста, следующую проверку назначают таким образом, чтобы после 60 лет соблюдался предусмотренный Законом о дорожном движении трехлетний интервал.
Часть четвертая статьи 30.¹ Закона о дорожном движении предусматривает:
- водители транспортных средств категорий AM, A1, A, B1, B и BE, а также тракторной техники и других самоходных машин должны проходить медицинский осмотр каждые 10 лет. После достижения 60 лет - каждые три года. Исключение составляют водители тракторной техники и других самоходных машин: после 60 лет они проходят очередную проверку каждые пять лет, а после 65 лет - каждые три года;
- водители транспортных средств категорий C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E и DE, а также водители трамваев и троллейбусов проходят медицинский осмотр каждые пять лет. После достижения 60-летнего возраста - каждые три года.
Инспекция приводит несколько примеров. Если водитель категорий A и B проходит медицинский осмотр в 56 лет, следующая проверка должна состояться в 63 года. Если такой же водитель проходит медосмотр в 64 года, следующий потребуется в 67 лет.
Если же водитель имеет категории B и C и проходит медицинскую проверку в 59 лет, следующий медосмотр необходимо пройти в 63 года.