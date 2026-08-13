Сегодня в Адажи на пешеходном переходе произошла очередная авария.
Аварии и происшествия
Сегодня 12:05
Что происходит в Адажи? За неделю уже третье ДТП на пешеходном переходе
Утром в четверг в Адажи произошло уже третье за эту неделю дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе, сообщает муниципальная полиция. За последние несколько дней в Адажском крае в подобных авариях уже пострадали несколько человек.
Муниципальная полиция Адажского края подчеркивает, что несколько происшествий за столь короткий период свидетельствуют о тревожной тенденции, и в очередной раз напоминает о необходимости проявлять особую осторожность вблизи пешеходных переходов.
Водителей при приближении к пешеходным переходам призывают заранее снижать скорость и убеждаться, что поблизости нет людей. Пешеходам и велосипедистам перед переходом проезжей части следует убедиться, что водитель транспортного средства их заметил.
Всех участников дорожного движения призывают быть особенно осторожными и заботиться не только о собственной безопасности, но и о безопасности окружающих.