Что происходит в Адажи? За неделю уже третье ДТП на пешеходном переходе
Фото: Скриншот видео
Сегодня в Адажи на пешеходном переходе произошла очередная авария.
Аварии и происшествия

Что происходит в Адажи? За неделю уже третье ДТП на пешеходном переходе

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Утром в четверг в Адажи произошло уже третье за эту неделю дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе, сообщает муниципальная полиция. За последние несколько дней в Адажском крае в подобных авариях уже пострадали несколько человек.

Муниципальная полиция Адажского края подчеркивает, что несколько происшествий за столь короткий период свидетельствуют о тревожной тенденции, и в очередной раз напоминает о необходимости проявлять особую осторожность вблизи пешеходных переходов.

Водителей при приближении к пешеходным переходам призывают заранее снижать скорость и убеждаться, что поблизости нет людей. Пешеходам и велосипедистам перед переходом проезжей части следует убедиться, что водитель транспортного средства их заметил.

Всех участников дорожного движения призывают быть особенно осторожными и заботиться не только о собственной безопасности, но и о безопасности окружающих.

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