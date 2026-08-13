В Maxima снова объявили два дня больших скидок - что можно будет купить дешевле

Размер скидки в Maxima зависит от категории. В большинстве случаев он составляет 50%, однако для некоторых групп предусмотрено снижение цены на 20-40%. Отдельные предложения касаются и продуктов питания - например, замороженной продукции, сыров, консервов, кофе, снеков и соусов.