В Maxima снова объявили два дня больших скидок - что можно будет купить дешевле
В пятницу и субботу, 14 и 15 августа, в магазинах Maxima в Латвии снова пройдут "Два выгодных дня". В течение двух дней владельцам карты Paldies будут доступны скидки до 50% на ряд категорий товаров.
Скидки распространяются на целые группы товаров. Среди них - бытовая химия, косметика и средства гигиены, товары для дома, посуда и кухонные принадлежности, мелкая бытовая техника, одежда, обувь, домашний текстиль, товары для детей и животных, инструменты и автомобильные принадлежности.
Размер скидки в Maxima зависит от категории. В большинстве случаев он составляет 50%, однако для некоторых групп предусмотрено снижение цены на 20-40%. Отдельные предложения касаются и продуктов питания - например, замороженной продукции, сыров, консервов, кофе, снеков и соусов.
Важно учитывать, что речь идет именно об акции для покупателей с картой Paldies.
Кроме процентных скидок, в буклете указаны отдельные товары по специальным ценам - в частности, бытовая техника и товары для дома.