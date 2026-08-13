В Maxima снова объявили два дня больших скидок - что можно будет купить дешевле
Фото: LETA
Maxima снизит цены сразу на десятки категорий товаров.
В Латвии

В Maxima снова объявили два дня больших скидок - что можно будет купить дешевле

Отдел информации

Otkrito.lv

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В пятницу и субботу, 14 и 15 августа, в магазинах Maxima в Латвии снова пройдут "Два выгодных дня". В течение двух дней владельцам карты Paldies будут доступны скидки до 50% на ряд категорий товаров.

Скидки распространяются на целые группы товаров. Среди них - бытовая химия, косметика и средства гигиены, товары для дома, посуда и кухонные принадлежности, мелкая бытовая техника, одежда, обувь, домашний текстиль, товары для детей и животных, инструменты и автомобильные принадлежности.

Размер скидки в Maxima зависит от категории. В большинстве случаев он составляет 50%, однако для некоторых групп предусмотрено снижение цены на 20-40%. Отдельные предложения касаются и продуктов питания - например, замороженной продукции, сыров, консервов, кофе, снеков и соусов.

Важно учитывать, что речь идет именно об акции для покупателей с картой Paldies.

Кроме процентных скидок, в буклете указаны отдельные товары по специальным ценам - в частности, бытовая техника и товары для дома.

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