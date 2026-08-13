Стаж решит размер прибавки - опубликованы новые суммы пенсий после индексации

"Смысл индексации пенсий очень прост - пенсия человека не должна терять свою стоимость из-за роста цен. Одновременно для людей, которые всю жизнь работали и платили социальные взносы, важно видеть, что их трудовой стаж имеет значение. Поэтому и в этом году сохраняется принцип - чем дольше человек работал, тем больше будет рост пенсии", - заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс.