Стаж решит размер прибавки - опубликованы новые суммы пенсий после индексации
В Латвии 1 октября 2026 года пройдет очередная индексация пенсий. Она затронет пенсии и страховые возмещения, а размер прибавки будет зависеть как от суммы пенсии, так и от накопленного страхового стажа.
Индексация проводится в соответствии с законом "О государственных пенсиях". При расчете учитываются фактическая инфляция за 12 месяцев и часть реального роста общей суммы зарплат, с которых уплачивались взносы социального страхования.
"Смысл индексации пенсий очень прост - пенсия человека не должна терять свою стоимость из-за роста цен. Одновременно для людей, которые всю жизнь работали и платили социальные взносы, важно видеть, что их трудовой стаж имеет значение. Поэтому и в этом году сохраняется принцип - чем дольше человек работал, тем больше будет рост пенсии", - заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс.
Индексация произойдет автоматически. Пенсионерам самостоятельно подавать заявления или обращаться в учреждения не нужно.
Какую часть пенсии проиндексируют
Если пенсия превышает 1589 евро, индекс будет применяться только к части в размере 1589 евро.
Есть исключения. Полностью пенсию независимо от ее размера проиндексируют политически репрессированным лицам, людям с инвалидностью I группы, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также некоторым людям, которым пенсия по старости была назначена досрочно в связи с уходом за ребенком с инвалидностью или воспитанием пяти и более детей.
Чем больше стаж, тем выше индекс
Для пенсий по старости предусмотрены разные коэффициенты в зависимости от страхового стажа.
При стаже до 29 лет будет применяться индекс 1,0424. Если стаж составляет от 30 до 39 лет - 1,0456. Для стажа от 40 до 44 лет индекс составит 1,0489, а при стаже 45 лет и более - 1,0522.
Отдельный порядок действует и для пенсий, назначенных за работу во вредных, тяжелых, особо вредных или особо тяжелых условиях. Для них при определении индекса учитывается 60% реального роста суммы страховых зарплат.
Как изменится пенсия в 700 евро
Если сейчас назначенная пенсия по старости составляет 700 евро, после индексации она изменится следующим образом:
- при стаже до 29 лет - до 729,68 евро, то есть на 29,68 евро;
- при стаже от 30 до 39 лет - до 731,92 евро, прибавка составит 31,92 евро;
- при стаже от 40 до 44 лет - до 734,23 евро, прибавка составит 34,23 евро;
- при стаже 45 лет и более - до 736,54 евро, то есть на 36,54 евро больше.
Вырастут и доплаты за стаж до 1996 года
Для остальных государственных пенсий и страховых возмещений будет применяться индекс 1,0424. Этот же индекс используют при пересмотре доплат к пенсиям по старости и инвалидности за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.
Сейчас размер такой доплаты составляет 1,72 евро или 2,58 евро за каждый соответствующий год стажа в зависимости от времени назначения пенсии. После индексации сумма в 1,72 евро увеличится до 1,79 евро за год стажа, а 2,58 евро - до 2,69 евро.
Например, пенсионер с общей продолжительностью страхового стажа 45 лет, который сейчас получает пенсию 610 евро и доплату 43 евро за 25 лет стажа до конца 1995 года, с 1 октября будет получать пенсию в размере 641,84 евро и доплату 44,75 евро.
Какие пенсии затронет индексация
Будут проиндексированы пенсии по старости, инвалидности, за выслугу лет и по случаю потери кормильца, а также страховые возмещения, назначенные или перерассчитанные до 30 сентября 2026 года. При этом фактически выплачиваемая сумма может быть меньше рассчитанной после индексации, если с пенсии удерживается подоходный налог с населения. Необлагаемый минимум для пенсионеров в 2026 году составляет 1000 евро.
Индексацию автоматически проведет Государственное агентство социального страхования.