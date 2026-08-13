В Preses Nama Kvartāls откроется новый ресторан - обещают блюда от 5 евро

Irbēni работает в сфере общественного питания и гостеприимства более 20 лет. Семейный бизнес начинался с небольшой придорожной кофейни, а со временем вырос в комплекс между Ригой и Юрмалой, где сейчас работают ресторан, гостиница, гостевой дом, помещения для конференций и банкетов, а также SPA-зона.