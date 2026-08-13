В Preses Nama Kvartāls откроется новый ресторан - обещают блюда от 5 евро
В бизнес-центре Preses Nama Kvartāls появится новый ресторан семейного предприятия Irbēni. Заведение будет работать в формате завтраков и обедов, а также заниматься обслуживанием конференций и других мероприятий в комплексе.
В обеденном меню планируют блюда разных ценовых категорий - от 5 до 9 евро. В ассортименте будут мясные блюда, сезонные овощи, более легкие варианты и позиции для вегетарианцев.
Утром посетителям предложат кофе, блюда из яиц, горячие бутерброды, а также йогурты, каши, салаты и протеиновые боулы.
Кроме того, Irbēni будет обеспечивать питание во время конференций и мероприятий в Preses Nama Kvartāls. Речь идет о кофе-паузах, закусках, обедах в формате буфета и банкетах. Для мероприятий также планируют предлагать отдельные меню с учетом различных пищевых предпочтений.
Irbēni работает в сфере общественного питания и гостеприимства более 20 лет. Семейный бизнес начинался с небольшой придорожной кофейни, а со временем вырос в комплекс между Ригой и Юрмалой, где сейчас работают ресторан, гостиница, гостевой дом, помещения для конференций и банкетов, а также SPA-зона.
Новый ресторан в Preses Nama Kvartāls будет ориентирован прежде всего на работников офисов, посетителей бизнес-центра и участников проходящих там мероприятий.