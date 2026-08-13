Жители Латвии уже за многое платят больше, чем люди в богатых странах ЕС

Главная причина, по которой общий уровень потребительских цен домашних хозяйств в Латвии все еще остается сравнительно низким - 83% от среднего показателя ЕС, - более низкая стоимость услуг на внутреннем рынке (здравоохранение, образование, транспорт и др.) и расходов на жилье. По этим позициям Латвия по-прежнему заметно дешевле Западной Европы. Например, расходы на жилье на 44% ниже среднего показателя ЕС, здравоохранение - на 31%, образование - на 20%, транспорт - на 16%.