Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: стало известно, на сколько увеличатся выплаты
С 1 октября в Латвии снова проиндексируют пенсии. Выплаты увеличатся на 4,24-5,22%, но размер прибавки будет зависеть от трудового стажа и суммы нынешней пенсии.
В этом году 1 октября будут проиндексированы пенсии или их часть, не превышающие 1589 евро. Пенсии в зависимости от трудового стажа будут увеличены на 4,24%-5,22%, сообщил журналистам министр благосостояния Рейнис Узулниекс. По его словам, это означает, что индексация пенсий в полной мере затронет 97% получателей пенсий.
Размер повышения будет зависеть прежде всего от трудового стажа человека. Чем больше стаж, учитываемый при расчете индексации, тем выше будет соответствующий коэффициент.
Для жителей, чей страховой стаж составляет до 29 лет, повышение пенсии составит 4,24%. При страховом стаже от 30 до 39 лет повышение составит 4,56%, при стаже от 40 до 44 лет - 4,89%, а если страховой стаж составляет 45 лет и более, пенсия увеличится на 5,22%.
Для остальных государственных пенсий - пенсий за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, - а также для страховых возмещений и доплат будет применен индекс 1,0424, то есть повышение на 4,24%.
Индексация проводится в соответствии с законом "О государственных пенсиях". Она учитывает два основных показателя - инфляцию и реальный рост суммы заработной платы, с которой в течение года должны были уплачиваться социальные страховые взносы.
Министерство благосостояния объясняет, что пенсионный индекс формируется из фактического индекса потребительских цен (то есть инфляции) за 12-месячный период и части процентов от положительного реального прироста суммы зарплат, с которых вносятся страховые взносы.