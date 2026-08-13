Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: стало известно, на сколько увеличатся выплаты

Для жителей, чей страховой стаж составляет до 29 лет, повышение пенсии составит 4,24%. При страховом стаже от 30 до 39 лет повышение составит 4,56%, при стаже от 40 до 44 лет - 4,89%, а если страховой стаж составляет 45 лет и более, пенсия увеличится на 5,22%.