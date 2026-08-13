В парк Кронвалда вернулся маяк XIX века - его спасли от сдачи на металлолом

"На этой неделе Рига живет в праздничной атмосфере, и в год 825-летия города особенно символично возвращать ему свидетельства его истории. Малый маяк Мангальсалы - это не только уникальный объект индустриального наследия, но и рассказ о развитии Рижского порта, морских традициях и времени, когда этот свет помогал судам безопасно находить путь в Рижский порт. Спасибо Рижскому свободному порту за инициативу восстановить этот исторический объект и вернуть его жителям и гостям города", - заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.