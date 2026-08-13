В парк Кронвалда вернулся маяк XIX века - его спасли от сдачи на металлолом
На этой неделе после капитального ремонта в парк Кронвалда вернулся исторический малый маяк Мангальсалы, построенный в 1861 году и восстановленный в 1990-х годах по инициативе Рижского свободного порта.
Возвращение маяка стало символическим подарком Риге к 825-летию города. Теперь исторический объект вновь находится у городского канала, где будет напоминать о морских традициях Латвии и истории Рижского порта.
"На этой неделе Рига живет в праздничной атмосфере, и в год 825-летия города особенно символично возвращать ему свидетельства его истории. Малый маяк Мангальсалы - это не только уникальный объект индустриального наследия, но и рассказ о развитии Рижского порта, морских традициях и времени, когда этот свет помогал судам безопасно находить путь в Рижский порт. Спасибо Рижскому свободному порту за инициативу восстановить этот исторический объект и вернуть его жителям и гостям города", - заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
История малого маяка начинается во второй половине XIX века, когда в Рижском порту велись масштабные работы по модернизации. В том числе строились дамба на Мангальсале и позднее Восточный мол.
В 1861 году на конце мола в чугунной башне высотой 7,9 метра установили навигационный огонь с вращающимся световым устройством. Рядом находилась небольшая металлическая пристройка для хранения инструментов и резервуаров с керосином, а позднее - с газом.
Главной задачей сооружения было обеспечивать непрерывную работу навигационного огня в темное время суток. Более 130 лет он служил ориентиром для судов, направлявшихся в Рижский порт.
Интересно, что почти одновременно с маяком на Мангальсале в 1862 году был открыт новый Даугавгривский маяк. По внешнему виду и технологии изготовления он был практически идентичен "младшей сестре" на Мангальсале, но значительно крупнее.
В 1917 году, когда к Риге приближались войска Германской империи, российскому гарнизону Даугавгривской крепости было приказано отступить на другие позиции на Мангальсале. При отходе значительная часть укреплений и объектов береговой обороны была взорвана, в том числе исторический Даугавгривский маяк. Малый маяк Мангальсалы при этом уцелел.
В 1996 году началась реконструкция Восточного, или Мангальсальского, мола. Из-за его значительного удлинения старый навигационный огонь решили демонтировать и перенести.
Однако в 1998 году во время демонтажа историческое основание сооружения было серьезно повреждено. Маяк планировали утилизировать, а на его месте установили новую цилиндрическую металлическую конструкцию с электрическим огнем, которая используется до сих пор.
Сохранить исторический объект удалось благодаря Рижскому свободному порту. В 1998 году его администрация спасла демонтированную конструкцию от сдачи на металлолом, профинансировала реконструкцию и совместно со специалистами арт-центра Noass и Рижского судоремонтного завода восстановила маяк.
В 2000 году его установили у канала в парке Кронвалда. С тех пор Рижский свободный порт занимается его содержанием. Маяк остается собственностью порта.
В 2025 году объект снова демонтировали для проведения восстановительных работ. Теперь, с учетом пожеланий рижан, он вернулся на прежнее место у городского канала.
В пятницу, 14 августа, в 10:00 у здания на бульваре Калпака, 12 состоится торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею Риги. Во время него исторический маяк символически вновь вернут в городскую среду.