Новая функция в Vivi и Mobilly избавит пассажиров от лишних действий после посадки в поезд
С сегодняшнего дня, 13 августа, пассажиры поездов Vivi могут регистрировать электронные билеты в мобильных приложениях Vivi Latvija и Mobilly. Это означает, что после посадки в поезд больше не обязательно подходить к регистратору билетов или кондуктору - билет можно зарегистрировать прямо в телефоне сразу после посадки.
При этом прежние способы регистрации сохраняются. Пассажиры по-прежнему смогут зарегистрировать билет у регистратора в поезде или у кондуктора, выбрав наиболее удобный вариант.
В телефоне можно будет регистрировать все электронные билеты - как на поездки в электропоездах, так и в дизельных поездах, включая временные билеты и билеты на багаж. Исключение составляют билеты, оплачиваемые самоуправлением Юрмалы.
Для билетов, оплачиваемых Юрмальским самоуправлением, порядок не меняется - их по-прежнему необходимо регистрировать в поезде у регистратора или кондуктора в соответствии с установленной муниципалитетом системой учета поездок.
Регистрация билетов в мобильном приложении стала еще одним шагом в цифровизации услуг Vivi. По данным перевозчика, это не только делает поездку удобнее, но и позволяет точнее получать информацию о пассажиропотоке. Эти данные используются для оценки спроса на различных рейсах и дальнейшего планирования движения поездов.
Новая возможность особенно удобна для пассажиров с ограниченной мобильностью, пожилых людей, родителей с детскими колясками, пассажиров с крупным багажом, а также всех, кому сложно передвигаться по салону поезда.
Для регистрации билета достаточно одного действия
Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение до последней версии.
Разовый билет можно зарегистрировать в день его действия начиная с 3:00 и до прибытия последнего соответствующего рейса на конечную станцию. Если пассажир опоздал на запланированный поезд, билет будет действовать и на следующий рейс по тому же маршруту в соответствии с правилами использования билетов. Если приобретено несколько билетов, каждый из них необходимо зарегистрировать отдельно.
Временной билет можно зарегистрировать в любой момент в течение срока его действия. Перед каждой поездкой его необходимо регистрировать заново, нажав кнопку "Зарегистрировать билет для новой поездки".
Единый рижский билет необходимо регистрировать только после посадки в поезд.
Правила использования билетов не меняются
Vivi напоминает, что билет на поезд считается действительным только после регистрации. Если пассажир забыл зарегистрировать билет, он считается недействительным. Регистрация подтверждает, что билет используется именно на конкретном рейсе, и позволяет контролерам проверить его действительность.
Регистрация через мобильное приложение является дополнительной возможностью. Пассажиры по-прежнему могут регистрировать билет традиционным способом - у регистратора или кондуктора.
Vivi также рекомендует покупать билет до начала поездки. Если сделать это заранее не удалось, например нет возможности установить мобильное приложение, не работают кассы или существует другая уважительная причина, после посадки необходимо обратиться к кондуктору и приобрести билет.
Если билет был куплен на конкретный рейс, но пассажир на него опоздал, билет можно использовать на следующем рейсе по тому же маршруту. На других маршрутах он недействителен.
Информацию о расписании поездов, покупке билетов и других вопросах, связанных с поездками, можно получить в центре обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному номеру 8760.