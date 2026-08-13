Новая функция в Vivi и Mobilly избавит пассажиров от лишних действий после посадки в поезд

Разовый билет можно зарегистрировать в день его действия начиная с 3:00 и до прибытия последнего соответствующего рейса на конечную станцию. Если пассажир опоздал на запланированный поезд, билет будет действовать и на следующий рейс по тому же маршруту в соответствии с правилами использования билетов. Если приобретено несколько билетов, каждый из них необходимо зарегистрировать отдельно.