"Это безумие!" Приют для животных бьет тревогу - собаку Луну могут вернуть хозяйке, которая угрожает ее жизни

"Это не просто ошибка чиновников. Это приговор собаке", - пишет Labās mājas, подчеркивая, что за 25 лет работы приют впервые столкнулся с ситуацией, когда ему, возможно, придется смотреть, как здоровое и ухоженное животное возвращают в условия, в которых оно снова может пострадать.