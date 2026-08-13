"Это безумие!" Приют для животных бьет тревогу - собаку Луну могут вернуть хозяйке, которая угрожает ее жизни
"Это безумие! Так просто не может быть!" - говорит представительница приюта для животных Labās mājas в эмоциональном видео, отмечая, что передача Луны владелице запланирована на пятницу, 14 августа, в 10:00.
Приют объясняет, что Луна попала к 22-летней девушке в ноябре 2025 года, когда собаке было около полутора лет. Примерно через пять месяцев Рижская муниципальная полиция изъяла собаку после выявления серьезных нарушений правил содержания животных.
Согласно информации, предоставленной Labās mājas, Луну регулярно не кормили, держали в неубранной квартире, заполненной вещами и мусором, а также не обеспечивали ей надлежащих прогулок и ухода.
Приют указывает, что в процессе изъятия собаки были допущены процедурные ошибки, из-за которых решение суда предусматривает возвращение Луны ее юридической владелице. Приют утверждает, что решение не подлежит обжалованию, а государственные учреждения до сих пор не приняли во внимание его возражения.
"Это приговор собаке!"
"Это не просто ошибка чиновников. Это приговор собаке", - пишет Labās mājas, подчеркивая, что за 25 лет работы приют впервые столкнулся с ситуацией, когда ему, возможно, придется смотреть, как здоровое и ухоженное животное возвращают в условия, в которых оно снова может пострадать.
Приют утверждает, что также получал предупреждения от других людей относительно условий жизни девушки и ее способности заботиться о собаке. Указывается, что у девушки якобы нет постоянного места жительства и регулярных доходов, а также существуют опасения относительно ее поведения и способности обеспечить животному надлежащий уход.
"Ничего не помогает!" - пишет приют, отмечая, что даже его официальные обращения в ответственные учреждения до сих пор не изменили ситуацию.
В приюте также критикуют аргумент чиновников о том, что после возвращения собаки за условиями ее содержания будут следить.
"За чем именно вы будете следить?" - спрашивает Labās mājas, указывая, что в случае отсутствия у собаки постоянного места жительства такой контроль на практике может оказаться крайне сложным.
В то же время приют признает, что юридически не может отказаться выполнять предписанное ему решение, однако обещает продолжать борьбу за Луну.
Призывают PVD и полицию незамедлительно действовать
Labās mājas призывает Продовольственно-ветеринарную службу (PVD) и полицию оценить ситуацию и использовать предусмотренные законом возможности, чтобы не допустить передачи собаки, если существует реальная угроза ее благополучию и жизни.
Приют указывает, что PVD, по его мнению, могла бы начать новый административный процесс в связи с возможной угрозой для животного и применить временные меры защиты.
Приют также призывает общественность обратить внимание на Луну в случае, если после возвращения собака окажется в месте, доступном для окружающих, и возникнут подозрения в ненадлежащем уходе за ней.
"Запомните Луну! Если вы увидите эту собачку на улице, если она будет жить у вас по соседству или в условиях, вызывающих подозрения, немедленно свяжитесь с нами или, при необходимости, сообщите в полицию", - призывает приют.
"Мы будем бороться за Луну до последней минуты. Пожалуйста, помогите и вы нам ее защитить!" - говорится в обращении Labās mājas.