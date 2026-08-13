Latvijas valsts meži оштрафовали почти на 8 млн евро за нарушения в деле о лесозаготовках

По данным ведомства, партнеры LVM по долгосрочным договорам получили доступ к определенным объемам древесины и правам на лесозаготовку, при этом им не приходилось участвовать в публичных аукционах и конкурировать за лесные ресурсы с другими компаниями. Речь идет о компаниях Pata Saldus, Pata Strenči, Pata Jēkabpils, Berivs, Krebsar и ACA Timber.