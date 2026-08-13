Latvijas valsts meži оштрафовали почти на 8 млн евро за нарушения в деле о лесозаготовках
Совет по конкуренции Латвии решил, что Latvijas valsts meži создавало избранным лесозаготовителям преимущества, недоступные другим участникам рынка.
Совет по конкуренции Латвии (KP) оштрафовал Latvijas valsts meži (LVM) на 7,86 млн евро за необоснованное предоставление конкурентных преимуществ партнерам по долгосрочным договорам на лесозаготовку. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель KP Иева Шмите.
По данным ведомства, партнеры LVM по долгосрочным договорам получили доступ к определенным объемам древесины и правам на лесозаготовку, при этом им не приходилось участвовать в публичных аукционах и конкурировать за лесные ресурсы с другими компаниями. Речь идет о компаниях Pata Saldus, Pata Strenči, Pata Jēkabpils, Berivs, Krebsar и ACA Timber.
В то же время остальные участники рынка могли получать ресурсы только через публичные аукционы. Им приходилось конкурировать друг с другом за ограниченные объемы древесины, при этом равного доступа к ресурсам они не имели.
KP пришел к выводу, что такая система создала для отдельных партнеров LVM необоснованные конкурентные преимущества и одновременно снизила предпринимательские риски. Другие участники рынка, по мнению ведомства, оказались в дискриминированном положении.
Кроме того, доступный для других компаний объем хвойных пиловочных бревен сократился. По оценке KP, нарушение на протяжении длительного времени искажало конкуренцию на рынке древесины, а его негативные последствия затронули и связанные с ним рынки.
Помимо штрафа в размере 7,86 млн евро, KP обязал LVM прекратить предоставление преимуществ партнерам, которые вытекают из долгосрочных договоров, а также изменить порядок продажи древесины. Продажные процедуры должны обеспечить всем заинтересованным участникам рынка равные возможности для приобретения лесоматериалов.
Масштаб проблемы связан и с продолжительностью заключенных договоров. KP установил, что в 2023 году действовали 11 долгосрочных договоров на лесозаготовку. Срок самого продолжительного из них установлен до 2096 года.
Как возник спор
14 декабря 2024 года KP направил LVM письмо с предложением устранить возможное несоответствие деятельности компании Закону о конкуренции. После этого представители ведомства и LVM встречались и обменивались письмами, причем KP неоднократно призывал компанию найти решение проблемы с долгосрочными договорами.
10 июня 2025 года KP также направил письмо LVM и Министерству земледелия Латвии. Ведомство предупредило о негативном влиянии долгосрочных договоров на конкуренцию и попросило совместно подготовить предложения по устранению возможного нарушения.
Министерство земледелия заявило, что вместе с LVM работает над решением и планирует представить предложения до августа 2025 года. Однако в установленный срок они не поступили.
26 сентября 2025 года KP повторно напомнил о необходимости найти решение, которое обеспечило бы свободную и честную конкуренцию на рынке древесины.
Теперь LVM получила не только многомиллионный штраф, но и обязательства изменить систему продажи древесины, чтобы другие участники рынка получили равные условия доступа к ресурсам.