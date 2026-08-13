Не хотели принимать, но не будем отменять: Кулбергс объяснил отношение его партии к Стамбульской конвенции
"Объединенный список" (ОС) выступал против ратификации Стамбульской конвенции, но не обещал немедленного выхода из этого соглашения, заявил премьер-министр и кандидат в премьеры от ОС Андрис Кулбергс.
"Мы нигде не писали, что нам нужно сейчас дератифицировать, выходить. Это совсем другой уровень", - сказал Кулбергс.
Он указал, что позиция ОС была направлена на то, чтобы конвенция не была ратифицирована, и это также было обещанием объединения избирателям. В то же время сам Кулбергс не поддерживает выдвижение этого вопроса в качестве главного политического приоритета.
По мнению Кулбергса, Стамбульская конвенция существенно не изменила повседневную жизнь жителей Латвии. Вместо этого внимание следует уделить конкретным директивам и правовым нормам Европейского союза, которые предусматривают защиту от насилия, в том числе от насилия в интернете.
"Зачем нам нужен международный ажиотаж?" - спросил Кулбергс, добавив, что более важны для общества здравоохранение, дороговизна жизни, безопасность, образование и экономика.
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