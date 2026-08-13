Несмотря на очереди из скорых Абу Мери уверен - Риге еще одна больница не нужна. А что нужно?

Таким образом, например, рижане после операции, проведенной в университетской больнице, могли бы восстанавливаться в местных, небольших больницах. Министр добавил, что для этой цели не потребуется искать дополнительное финансирование, а деньги можно было бы перенаправить из университетских больниц, у которых за счет переведенных пациентов соответственно образовалась бы экономия.