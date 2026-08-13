Несмотря на очереди из скорых Абу Мери уверен - Риге еще одна больница не нужна. А что нужно?
В Риге не нужна еще одна больница, считает министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Вместо этого государству стоит увеличить число койко-мест в небольших лечебных учреждениях, чтобы разгрузить университетские больницы.
В Риге не нужно открывать еще одну больницу, а нужно оборудовать дополнительные койко-места в уже существующих лечебных учреждениях, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
Такое мнение министр высказал после того, как получил вопрос о том, почему время от времени у приемного отделения Клинической университетской больницы имени Страдиня по-прежнему образуются очереди из машин скорой помощи.
Абу Мери признал, что такие очереди образуются очень редко - несколько раз в год - и их можно уменьшить или предотвратить, улучшив внутреннюю систему в больнице.
На вопрос, нужна ли Риге еще одна больница, министр ответил отрицательно, так как в таком случае снова станет очевидной нехватка специалистов. Вместо этого, по его мнению, необходимо больше койко-мест в существующих небольших больницах для ухода за хроническими пациентами, чтобы разгрузить университетские больницы.
"Мы со стороны Национальной службы здравоохранения и государства готовы искать возможности для финансирования дополнительных коек, потому что мы и так платим университетским больницам за койко-место дороже, чем это было бы в местной больнице", - сказал Абу Мери.
Таким образом, например, рижане после операции, проведенной в университетской больнице, могли бы восстанавливаться в местных, небольших больницах. Министр добавил, что для этой цели не потребуется искать дополнительное финансирование, а деньги можно было бы перенаправить из университетских больниц, у которых за счет переведенных пациентов соответственно образовалась бы экономия.