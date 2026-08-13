Латвийцам надоело платить за депутатов: начат сбор подписей за отмену компенсации на жилье и транспорт

В инициативе указано, что каждый человек имеет право свободно выбирать род занятий, а также место жительства. Подчеркивается, что ежедневно многие работники здравоохранения и социального ухода, а также педагоги ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены снимать жилье в другом городе, покрывая эти расходы самостоятельно.