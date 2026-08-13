5% ВВП на оборону уже недостаточно: Кулбергс хочет, чтобы Европа больше помогала нам защищать границы

Отвечая на вопрос, как обеспечить дополнительное финансирование для обороны, Кулбергс отверг возможность повышения налогов. Он сказал, что сначала нужно сократить лишние расходы, закрыть бюджетные "дыры" и искать новые источники экономики. Кулбергс утверждает, что ежегодно в бюджет можно было бы получать дополнительно 100, 200 или 300 миллионов евро, однако конкретных мер по обеспечению таких доходов не назвал.