5% ВВП на оборону уже недостаточно: Кулбергс хочет, чтобы Европа больше помогала нам защищать границы
Пяти процентов ВВП на оборону мало, заявил премьер Андрис Кулбергс — по его словам, Латвия, будучи внешней границей ЕС, фактически платит собственным бюджетом за безопасность всей Европы, и Брюсселю пора это учитывать.
Пяти процентов от валового внутреннего продукта на оборону Латвии недостаточно, чтобы обеспечить безопасность восточного фланга Европы, поэтому Европейскому союзу следует больше поддерживать эти страны, заявил в интервью для подкаста агентства LETA "Политики! Что это вообще было?!" премьер-министр и кандидат на пост премьера от "Объединенного списка" Андрис Кулбергс.
"5% недостаточно", - сказал Кулбергс, напомнив, что Латвия является внешней границей ЕС. Латвия использует свои расходы на оборону не только для укрепления национальной безопасности, но и для обеспечения безопасности всей Европы.
"Мы заимствуем очень дорогой ресурс, чтобы обеспечить безопасность не только для себя, но и для Европы", - сказал Кулбергс. По его мнению, страны восточного фланга должны получать иное финансирование, учитывая их географическое положение и уровень угрозы.
Кулбергс призвал Европейский союз помогать странам восточного фланга не только финансированием обороны, но и инвестициями и развитием экономики. "Сильная безопасность может быть только при сильной экономике", - сказал он, добавив, что одних займов недостаточно, поскольку необходимо развивать и местное производство, и оборонную промышленность.
Отвечая на вопрос, как обеспечить дополнительное финансирование для обороны, Кулбергс отверг возможность повышения налогов. Он сказал, что сначала нужно сократить лишние расходы, закрыть бюджетные "дыры" и искать новые источники экономики. Кулбергс утверждает, что ежегодно в бюджет можно было бы получать дополнительно 100, 200 или 300 миллионов евро, однако конкретных мер по обеспечению таких доходов не назвал.
Кулбергс сказал, что активно отстаивает этот вопрос в Евросовете, сотрудничая со странами Балтии, Польшей, Румынией, Финляндией и Швецией. По его мнению, европейское финансирование обороны должно направляться туда, где больше угроза, а не распределяться равномерно между всеми странами-участницами.