В Екабпилсе мужчина ворвался к бывшей сожительнице через крышу и избил ее при детях
В Екабпилсе произошел тяжелый случай семейного насилия. 35-летний мужчина забрался на крышу жилого дома, оттуда проник через балкон в квартиру бывшей сожительницы и напал на женщину. В квартире в этот момент находились их дети двух и семи лет, которые, по данным "Degpunktā", также пострадали от агрессии мужчины.
Инцидент произошел вечером в среду. Около 20:30 мужчина через балкон пятого этажа проник в квартиру бывшей сожительницы. Там он начал избивать женщину, а затем проявил агрессию и по отношению к детям.
В какой-то момент женщине удалось вырваться из квартиры. Очевидцы рассказали, что она с криками бежала вниз по лестнице, а спустя некоторое время за ней побежал мужчина. Женщина обратилась за помощью к соседке, после чего была вызвана полиция.
По словам местных жителей, у женщины после нападения была разбита голова. На стенах и перилах подъезда остались следы крови. Соседи также утверждают, что мужчина мог быть вооружен ножом, однако официального подтверждения этой информации нет.
После произошедшего мужчина снял окровавленную одежду и поднялся на крышу дома. Там он провел около 20 минут. Прибывшим полицейским мужчина заявлял, что не собирается спускаться, и периодически угрожал совершить самоубийство.
В итоге он спустился с крыши по лестнице пожарной машины и попытался скрыться, однако вскоре был задержан.
Как сообщает "Degpunktā", мужчина и раньше попадал в поле зрения полиции. В 2022 году его судили за причинение тяжких телесных повреждений другому человеку. Местные жители утверждают, что случаи насилия в этой семье происходили и раньше.
По словам соседки, несколько лет назад мужчина настолько сильно избил женщину, что ей пришлось накладывать швы на голову. Жители дома также рассказывают о случаях жестокого обращения со старшим ребенком.
В этом году в отношении мужчины уже был начат уголовный процесс по подозрению в жестоком обращении с ребенком и угрозах причинить тяжкие телесные повреждения. 14 февраля его на месяц направили на лечение, а спустя три дня суд установил запрет на приближение.
По информации "Degpunktā", соседи долгое время после этого мужчину не видели. Есть предположение, что новое нападение могло быть связано с состоявшимся в тот же день судебным заседанием, на котором рассматривался вопрос об ограничении его права на общение с двумя детьми. После происшествия мужчина был задержан. Дальнейшие процессуальные решения должны принять правоохранительные органы.