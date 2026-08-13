В Екабпилсе мужчина ворвался к бывшей сожительнице через крышу и избил ее при детях

По информации "Degpunktā", соседи долгое время после этого мужчину не видели. Есть предположение, что новое нападение могло быть связано с состоявшимся в тот же день судебным заседанием, на котором рассматривался вопрос об ограничении его права на общение с двумя детьми. После происшествия мужчина был задержан. Дальнейшие процессуальные решения должны принять правоохранительные органы.