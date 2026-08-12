В центре Риги из городского канала возле Оперы извлекли тело человека

Этот участок канала находится в оживленном месте - здесь регулярно курсируют прогулочные лодки и другие водные транспортные средства, а поблизости обычно много туристов. Необычное движение на воде заметили мужчины, которые работают неподалеку, сообщает "Degpunktā".