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В центре Риги из городского канала возле Оперы извлекли тело человека
В Рижском городском канале неподалеку от Латвийской национальной оперы прохожие заметили в воде тело человека. Вскоре на место прибыли оперативные службы, чтобы извлечь погибшего на берег.
Этот участок канала находится в оживленном месте - здесь регулярно курсируют прогулочные лодки и другие водные транспортные средства, а поблизости обычно много туристов. Необычное движение на воде заметили мужчины, которые работают неподалеку, сообщает "Degpunktā".
После получения информации на место прибыли представители оперативных служб. Тело человека было извлечено из канала.
Обстоятельства произошедшего и личность погибшего выясняются.