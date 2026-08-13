Опасная ошибка на дорогах Латвии: эксперт объяснил, почему нельзя обгонять по широкой обочине
Водители в Латвии все чаще используют широкую обочину как дополнительную полосу для обгона, однако эксперт предупреждает: такой маневр не только запрещен, но и может закончиться тяжелой аварией.
Видео с водителями, которые совершают рискованные маневры обгона на латвийских дорогах, появляются в социальных сетях чуть ли не каждую неделю. Иногда водители пытаются использовать для обгона и широкую обочину. Некоторым водителям по-прежнему может казаться, что на отдельных латвийских дорогах есть дополнительная полоса, по которой можно объехать медленнее движущийся транспорт. Однако такое предположение может привести к опасной ситуации.
Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис объясняет, что использовавшийся ранее в Латвии профиль дороги 2+1, то есть дорога с переменной дополнительной полосой, сейчас фактически ликвидирован.
Широкая обочина не является полосой движения
"В Латвии таких дорог действительно больше почти не осталось - эти дополнительные полосы везде обозначены сплошной линией и фактически превратились просто в широкие обочины, по которым ездить запрещено", - указывает Ирбитис.
Поэтому водитель, который видит широкую асфальтированную полосу сбоку и решает по ней "проскочить" мимо других автомобилей, рискует не только нарушить правила дорожного движения, но и попасть в крайне опасную ситуацию.
Почему отказались от дорог 2+1?
Идея дороги 2+1 изначально была довольно простой - на определенном участке дороги в одном направлении создавалось две полосы, чтобы водители могли безопаснее совершать обгон.
Однако в Латвии такое решение себя не оправдало. "2+1 ликвидировали, потому что этот профиль создавал больше проблем, чем пользы - каждый использовал эти полосы по-своему, в соответствии со своими представлениями и убеждениями", - объясняет эксперт.
По его мнению, в результате такое дорожное решение в некоторых ситуациях даже снижало безопасность движения.
Самый опасный сценарий
Одна из главных проблем была непосредственно связана с обгоном. Если на участке дороги 2+1 несколько водителей одновременно пытались совершить обгон или каждый использовал полосу не так, как предусмотрено, возрастал риск возникновения опасной ситуации.
Ирбитис подчеркивает, что такой профиль дороги существенно увеличивал риск тяжелых аварий, особенно во время обгона. Возникала вероятность столкновения встречных автомобилей, водители которых одновременно совершали обгон.
Это особенно опасно, поскольку последствия лобового столкновения могут быть очень тяжелыми.
"Проскочить" по обочине нельзя
Поэтому в следующий раз, увидев широкую асфальтированную полосу сбоку дороги, не стоит считать, что это возможность наконец обогнать медленно движущийся автомобиль. Если полоса отделена от проезжей части сплошной линией и является обочиной, использовать ее для обгона нельзя. То, что дорога визуально кажется достаточно широкой, ничего не меняет.
Тем временем в интернете регулярно появляются видео с водителями, которые во время обгона рискуют не только своей жизнью, но и жизнью других участников дорожного движения. Объяснение эксперта напоминает: ширина дороги сама по себе не дает права использовать для движения любую ее асфальтированную часть.