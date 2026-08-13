Опасная ошибка на дорогах Латвии: эксперт объяснил, почему нельзя обгонять по широкой обочине

Видео с водителями, которые совершают рискованные маневры обгона на латвийских дорогах, появляются в социальных сетях чуть ли не каждую неделю. Иногда водители пытаются использовать для обгона и широкую обочину. Некоторым водителям по-прежнему может казаться, что на отдельных латвийских дорогах есть дополнительная полоса, по которой можно объехать медленнее движущийся транспорт. Однако такое предположение может привести к опасной ситуации.