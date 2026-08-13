"И младенец, и пенсионер": министр открыл, сколько каждый из нас уже вложил в airBaltic

Именно поэтому главным условием дальнейшей поддержки airBaltic министр считает изменение подхода к развитию компании. Новое предложение должно быть таким, чтобы в результате авиакомпания смогла работать самостоятельно. "Мы очень хотим, чтобы новое предложение было таким, чтобы после его реализации мы пришли к тому, что компания станет самостоятельной. Это главный акцент", - подчеркнул Валайнис.