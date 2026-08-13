"И младенец, и пенсионер": министр открыл, сколько каждый из нас уже вложил в airBaltic
Государство снова может вложить деньги в airBaltic, но министр экономики Виктор Валайнис предупреждает: каждый новый евро должен иметь понятную отдачу для налогоплательщиков, ведь каждый житель Латвии уже вложился в авиакомпанию.
Почему вокруг дальнейшего финансирования национальной авиакомпании airBaltic сохраняется неопределенность и кто должен отвечать за затянувшуюся ситуацию? Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что прежде всего необходимо оценивать, какую пользу государству принесет каждое новое вложение. В эфире TV24 министр отметил, что после двух месяцев работы правительство совместно с Министерством сообщения разработало план действий, который уже реализуется.
Одновременно правительство оценивает возможные дальнейшие вложения государства в авиакомпанию. По словам Валайниса, здесь необходимо учитывать уже сделанные инвестиции.
"Каждый житель Латвии уже один раз заплатил 250 евро за развитие этой компании - и младенец, и пенсионер, все уже вложили по 250 евро в развитие этого предприятия", - подчеркнул министр.
Поэтому, считает Валайнис, любые следующие инвестиции нельзя рассматривать автоматически. Должно быть четко понятно, зачем государство вкладывает деньги и что в результате получат налогоплательщики. "Каждый следующий евро, который будет вложен в развитие этой компании, нужно оценивать очень четко - каким образом и какую пользу от этого получит государство", - заявил министр.
Валайнис также признал, что предыдущие вложения не сопровождались достаточно эффективным управлением компанией.
Именно поэтому главным условием дальнейшей поддержки airBaltic министр считает изменение подхода к развитию компании. Новое предложение должно быть таким, чтобы в результате авиакомпания смогла работать самостоятельно. "Мы очень хотим, чтобы новое предложение было таким, чтобы после его реализации мы пришли к тому, что компания станет самостоятельной. Это главный акцент", - подчеркнул Валайнис.