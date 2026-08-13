Паника перед зимой: в Латвии резко вырос спрос на отопительные гранулы

На доступность гранул этим летом повлиял и высокий спрос на польском рынке. "Это что-то новое, поскольку ранее Польша не была настолько активна. Польские торговцы заранее пополнили свои запасы гранул. Сейчас, судя по всему, эта задача уже выполнена, на польском рынке ощущается спад напряженности, поэтому давление на внутреннем рынке должно уменьшиться", - говорит Палейс. Что касается тенденций на рынке, он предполагает, что в ближайшее время спрос должен снизиться, поскольку большинство потребителей уже закупили необходимые на следующий отопительный сезон гранулы. Кроме того, снижается спрос на крупнейших экспортных рынках - в Италии, Германии и Дании, а также в Польше, где цены были сравнительно высокими.