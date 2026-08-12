ВИДЕО, ФОТО: люди собрались на природе, чтобы наблюдать солнечное затмение - такого зрелища в Латвии не было 15 лет!

Хотя частичные солнечные затмения в принципе происходят достаточно регулярно, далеко не каждое из них настолько глубокое и хорошо заметное из Латвии. Особенно эффектным нынешнее явление сделало и время суток - затмение происходило вечером, незадолго до захода Солнца, поэтому при ясной погоде его можно было наблюдать низко над горизонтом. В разных частях страны условия и максимальная фаза немного отличались.