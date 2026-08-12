Солнечное затмение в Латвии 12 августа 2026 года
Вечером 12 августа жители Латвии наблюдали частичное солнечное затмение.
ВИДЕО, ФОТО: люди собрались на природе, чтобы наблюдать солнечное затмение - такого зрелища в Латвии не было 15 лет!
Вечером 12 августа жители Латвии наблюдали солнечное затмение. Особенно эффектно редкое явление выглядело на побережье, где затмевающееся Солнце опускалось прямо к горизонту над Балтийским морем.
К вечеру на пляжах и в других открытых местах собралось множество людей. Для наблюдения использовали специальные защитные очки, солнечные фильтры, сварочные маски и даже самодельные приспособления из картона с затемненными окошками. Многие снимали происходящее на телефоны и камеры.
На побережье затмение совпало с закатом, поэтому зрелище получилось особенно необычным. По мере того как Луна закрывала солнечный диск, над морем оставался яркий светящийся серп. На последних этапах он висел совсем низко над горизонтом, а его оранжевый свет отражался на волнах.
Наблюдать за затмением приходили целыми семьями. Люди собирались на пляжах, дюнах и смотровых площадках, а в некоторых местах заполняли наблюдательные башни. Несмотря на сильный ветер и прохладный вечер, на побережье было многолюдно.
После затмения во многих местах образовались пробки. Например, уехать из Царникавы было проблематично.
Это затмение стало для Латвии редким прежде всего из-за его масштаба. 12 августа Луна закрыла очень большую часть солнечного диска. Например, в Риге максимальная фаза наступила в 20:57, а величина затмения составила 0,839 - визуально Солнце превратилось в очень узкий серп.
Хотя частичные солнечные затмения в принципе происходят достаточно регулярно, далеко не каждое из них настолько глубокое и хорошо заметное из Латвии. Особенно эффектным нынешнее явление сделало и время суток - затмение происходило вечером, незадолго до захода Солнца, поэтому при ясной погоде его можно было наблюдать низко над горизонтом. В разных частях страны условия и максимальная фаза немного отличались.
Наблюдение за солнечным затмением в Риге (2026)
Наблюдение за солнечным затмением в Риге.
Само затмение 12 августа 2026 года было полным, однако полосу полной фазы проложило через Гренландию, Исландию, Атлантику и Испанию. Латвия находилась за пределами этой узкой полосы и увидела его как глубокое частичное затмение.
Последний раз сопоставимое по глубине солнечное затмение в Латвии наблюдалось 4 января 2011 года, то есть более 15 лет назад. Тогда Луна также закрыла значительную часть солнечного диска.