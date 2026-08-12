Редкое зрелище: жители Латвии вышли наблюдать за солнечным затмением. ФОТО

На побережье затмение совпало с закатом, поэтому зрелище получилось особенно необычным. По мере того как Луна закрывала солнечный диск, над морем оставался яркий светящийся серп. На последних этапах он висел совсем низко над горизонтом, а его оранжевый свет отражался на волнах.