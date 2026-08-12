Солнечное затмение в Латвии 12 августа 2026 года
Вечером 12 августа жители Латвии наблюдали частичное солнечное затмение.
Редкое зрелище: жители Латвии вышли наблюдать за солнечным затмением. ФОТО
Вечером 12 августа жители Латвии наблюдали солнечное затмение. Особенно эффектно редкое явление выглядело на побережье, где затмевающееся Солнце опускалось прямо к горизонту над Балтийским морем.
К вечеру на пляжах собралось множество людей. Для наблюдения использовали специальные защитные очки, солнечные фильтры, сварочные маски и даже самодельные приспособления из картона с затемненными окошками. Многие снимали происходящее на телефоны и камеры.
На побережье затмение совпало с закатом, поэтому зрелище получилось особенно необычным. По мере того как Луна закрывала солнечный диск, над морем оставался яркий светящийся серп. На последних этапах он висел совсем низко над горизонтом, а его оранжевый свет отражался на волнах.
Наблюдать за затмением приходили целыми семьями. Люди собирались на пляжах, дюнах и смотровых площадках, а в некоторых местах заполняли наблюдательные башни. Несмотря на сильный ветер и прохладный вечер, на побережье было многолюдно.
Для Латвии нынешнее затмение оказалось особенно зрелищным именно из-за времени его появления. Солнце уже находилось низко над горизонтом, поэтому частично закрытый Луной диск можно было увидеть буквально на фоне моря и закатного неба.