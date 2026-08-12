Призван, но не явился - в Латвии каждый третий молодой человек игнорирует повестку на службу

На обязательную службу государственной обороны могут призвать до достижения 26-летнего возраста. Если человек все это время уклоняется от службы и регулярно платит штрафы, теоретически он может избежать призыва, однако это может обойтись ему в несколько тысяч евро. Впрочем, таких случаев пока не было, поскольку обязательный призыв начался лишь три года назад.