В Марупе перестроят одну из важнейших автомагистралей
Чтобы повысить безопасность дорожного движения и обеспечить удобное передвижение для пешеходов и велосипедистов, самоуправление Марупского края приступает к реализации проекта строительства совмещенной пешеходно-велосипедной дорожки на улице Лиела в Марупе.
Новый инфраструктурный участок соединит улицу Даугавас с улицей Кантора, обеспечив непрерывное и более безопасное передвижение на протяжении примерно 2,3 километра.
Улица Лиела является одной из важнейших магистральных улиц Марупе, поэтому при разработке проекта особое внимание уделено балансу между безопасностью дорожного движения, окружающей средой и существующей застройкой. Выбранное решение сформировано с учетом как исторической застройки, так и жилых территорий, развивавшихся в последние годы, а также имеющихся зеленых зон и древесно-кустарниковых насаждений.
В настоящее время проводится закупка строительных работ, и вскрытие предложений запланировано на август этого года. Сроки начала и завершения строительных работ будут зависеть от хода процедуры закупки. Предварительно планируется завершить строительные работы в конце 2027 года.
Проект предусматривает:
- строительство совмещенной пешеходно-велосипедной дорожки длиной 2289 метров и шириной 2,5–3 метра;
- реконструкцию и приподнятие пересечения улиц Лиела и Педедзес для повышения безопасности дорожного движения;
- обустройство пяти микромобильных пунктов с отдельными зонами для размещения арендных самокатов;
- благоустройство зон отдыха с установкой скамеек и внедрением других элементов благоустройства;
- улучшение уличного освещения.
Для обеспечения реализации проекта запланирована вырубка 25 деревьев с согласованием решений с владельцами прилегающих земельных участков. Одновременно в коридоре улицы будут высажены как минимум 15 новых деревьев.