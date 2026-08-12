В Марупе перестроят одну из важнейших автомагистралей

Улица Лиела является одной из важнейших магистральных улиц Марупе, поэтому при разработке проекта особое внимание уделено балансу между безопасностью дорожного движения, окружающей средой и существующей застройкой. Выбранное решение сформировано с учетом как исторической застройки, так и жилых территорий, развивавшихся в последние годы, а также имеющихся зеленых зон и древесно-кустарниковых насаждений.