Над Даугавпилсом появятся дроны и вертолет - жителей предупредили о плановых работах
В ближайшее время в Даугавпилсе проведут плановую инспекцию линий электропередачи с использованием дронов и вертолета.
В ближайшее время в Даугавпилсе проведут плановое обследование линий электропередачи с использованием дронов и вертолёта, информирует Sadales tīkls. Работы предусмотрены для оценки технического состояния электросети, своевременного выявления возможных повреждений и обеспечения надёжного электроснабжения жителей.
Обследование является частью более широкой программы 2026 года, в рамках которой Sadales tīkls в сотрудничестве с компаниями RAW и Metrum проводит проверки линий электропередачи по всей Латвии. Эти работы помогают получить точную информацию о состоянии инфраструктуры и заблаговременно устранить риски, которые могут повлиять на бесперебойную работу электросети.
Жителей призывают отнестись с пониманием, если во время обследования над линиями электропередачи будут видны дроны или вертолёт. Они выполняют плановые работы по обслуживанию, необходимые для безопасного электроснабжения.
Дополнительная информация о территориях обследования доступна в карте работ по обслуживанию электросети: elektrotīkla uzturēšanas darbu karte. На сайте также размещена практическая информация о том, как распознать дроны, используемые компанией. Более подробная информация о работах по обслуживанию электросети доступна на сайте sadalestikls.lv.