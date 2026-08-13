Над Даугавпилсом появятся дроны и вертолет - жителей предупредили о плановых работах

Обследование является частью более широкой программы 2026 года, в рамках которой Sadales tīkls в сотрудничестве с компаниями RAW и Metrum проводит проверки линий электропередачи по всей Латвии. Эти работы помогают получить точную информацию о состоянии инфраструктуры и заблаговременно устранить риски, которые могут повлиять на бесперебойную работу электросети.