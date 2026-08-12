Кулбергс заявил о "забытых" зарядах для противодроновых систем - Спрудс обвинил премьера в дезинформации
Между премьером Андрисом Кулбергсом и бывшим министром обороны Андрисом Спрудсом разгорелся спор из-за противодроновой защиты Латвии. Кулбергс заявил, что для закупленных систем "забыли" приобрести необходимые заряды, однако Спрудс назвал эти слова дезинформацией и утверждает, что проблема была известна заранее и ее решением занимались.
По словам Андриса Спрудса, системы противовоздушной обороны были закуплены, и ни о каких "забытых" зарядах речи не идет. Он пояснил, что речь идет о дронах-перехватчиках латвийской компании Origin Robotics, испытания и закупка которых начались еще в конце 2025 года.
Чтобы полностью интегрировать эти дроны в систему противовоздушной обороны Латвии, их необходимо оснащать взрывными зарядами. По словам Спрудса, эта необходимость была известна с самого начала.
Для решения вопроса рассматривались два варианта. Первый - использовать уже имеющиеся у Национальных вооруженных сил взрывчатые вещества. Второй - найти за рубежом подходящие заряды, соответствующие стандартам НАТО.
Спрудс отметил, что число потенциальных поставщиков такой продукции на международном рынке очень ограничено, поскольку подобные дроны-перехватчики пока используются в странах НАТО в небольшом количестве.
По его словам, была также достигнута договоренность с польской компанией, которая могла бы поставлять взрывные заряды, специально адаптированные для этих дронов. После оснащения перехватчики планировалось разместить на границе.
"Эта проблема была известна с самого начала, ничего здесь не было "забыто", над этим работали", - заявил Спрудс.
Он добавил, что Национальным вооруженным силам, Государственному центру оборонной логистики и закупок и производителю было поручено найти конкретное техническое решение.
После произошедшего в марте инцидента с дроном Спрудс, который тогда занимал пост министра обороны, распорядился, чтобы уже в апреле оснащенные дроны-перехватчики были размещены на границе.
"Очевидно, для этого потребовалось больше времени, но я очень надеюсь, что сейчас эти дроны-перехватчики уже в большом количестве размещаются на границе", - сказал депутат.
Ранее Андрис Кулбергс в интервью LETA заявил, что для закупленных Латвией противодроновых систем не приобрели необходимые заряды.
"Оборудование закупили, а заряды купить забыли", - сказал премьер.
При этом Кулбергс не уточнил, о какой именно закупке и какой системе идет речь, а также не назвал учреждение, которое якобы не приобрело необходимые боеприпасы. Он также не стал прямо утверждать, что эта ситуация возникла из-за решений Спрудса.
По словам премьера, все подробности, связанные с инцидентами с дронами и оборонными возможностями Латвии, пока раскрывать нельзя. Кулбергс также заявил, что Латвия называет себя "дроновой сверхдержавой", однако реального содержания за этим, по его мнению, пока недостаточно.
Сейчас, по словам премьера, создается единая система, которая должна объединить действия Государственной пограничной охраны и Министерства обороны. При ее разработке используется опыт Украины. Цель - контролировать воздушное пространство и по возможности уничтожать опасные дроны с помощью специальных противодроновых средств, а не дорогостоящих ракет.
Андрис Спрудс занимал должность министра обороны с сентября 2023 года по май 2026 года.