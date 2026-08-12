Кулбергс заявил о "забытых" зарядах для противодроновых систем - Спрудс обвинил премьера в дезинформации

При этом Кулбергс не уточнил, о какой именно закупке и какой системе идет речь, а также не назвал учреждение, которое якобы не приобрело необходимые боеприпасы. Он также не стал прямо утверждать, что эта ситуация возникла из-за решений Спрудса.