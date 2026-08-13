В Латвии намерены изменить систему уплаты штрафов. Новинка - скидка за быструю оплату

Более гибкое решение планируется предложить и людям, которые из-за финансовых трудностей не могут заплатить штраф сразу. Возможность отсрочить уплату штрафа предлагается увеличить с нынешнего одного месяца до шести месяцев. В свою очередь, срок, в течение которого штраф можно выплачивать частями, планируется увеличить с шести месяцев до одного года.