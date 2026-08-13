В Латвии намерены изменить систему уплаты штрафов. Новинка - скидка за быструю оплату
Министерство юстиции предлагает усовершенствовать систему исполнения административных наказаний. В частности, планируется развивать принцип «платишь быстрее — платишь меньше», а также расширить возможности отсрочки или выплаты штрафа частями.
Как информирует Министерство юстиции, показатели исполнения административных штрафов в Латвии в целом остаются высокими. С 2021 по 2025 год было исполнено около 85% назначенных административных денежных штрафов. Из исполненных штрафов 86% были уплачены добровольно, а 14% взысканы в принудительном порядке.
Особенно высокий показатель исполнения наблюдается в случаях нарушений правил дорожного движения, зафиксированных техническими средствами без остановки транспортного средства, а также нарушений правил остановки и стоянки — в Латвии исполняется около 99% таких штрафов. Примерно 99% составляет показатель исполнения и в тех случаях, когда применяется условное частичное освобождение от уплаты денежного штрафа.
Несмотря на высокие общие показатели, Министерство юстиции считает, что систему можно сделать проще и эффективнее, сократив необходимость принудительного взыскания, объем ручной работы государственных учреждений и административную нагрузку на жителей.
Одно из предлагаемых решений — принцип «платишь быстрее — платишь меньше». Он предусматривает, что в определенных случаях человек сможет заплатить 80% от назначенного денежного штрафа, если не станет обжаловать решение и уплатит штраф в установленный срок.
Например, если назначен штраф в размере 100 евро и выполнены установленные условия, заплатить придется 80 евро.
Однако такая возможность не будет автоматически распространяться на все нарушения и всех нарушителей. Ее, например, не планируется применять к систематическим нарушителям или лицам, совершившим серьезные административные правонарушения, в том числе управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения или значительно превысившим разрешенную скорость движения.
Более гибкое решение планируется предложить и людям, которые из-за финансовых трудностей не могут заплатить штраф сразу. Возможность отсрочить уплату штрафа предлагается увеличить с нынешнего одного месяца до шести месяцев. В свою очередь, срок, в течение которого штраф можно выплачивать частями, планируется увеличить с шести месяцев до одного года.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийская полиция выступила с особым обращением к приезжим из Литвы, рассказав им о крупных штрафах.