В Сейм внесены важные поправки, касающиеся пособий для родителей

Действующее сейчас регулирование предусматривает, что до 31 декабря 2026 года получателю родительского пособия, который во время ухода за ребенком продолжает работать и не находится в отпуске по уходу за ребенком либо получает доходы как самозанятый, выплачивается 75% от назначенного размера пособия. Внесенными поправками эту систему предлагается сделать постоянным механизмом государственной поддержки.