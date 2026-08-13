В Сейм внесены важные поправки, касающиеся пособий для родителей
В Сейм внесены поправки к закону «О страховании материнства и болезни». Законопроект предусматривает закрепить в качестве постоянной нормы родительское пособие в размере 75% для работающих родителей. Планируется, что Сейм рассмотрит законопроект на внеочередном заседании 20 августа.
Действующее сейчас регулирование предусматривает, что до 31 декабря 2026 года получателю родительского пособия, который во время ухода за ребенком продолжает работать и не находится в отпуске по уходу за ребенком либо получает доходы как самозанятый, выплачивается 75% от назначенного размера пособия. Внесенными поправками эту систему предлагается сделать постоянным механизмом государственной поддержки.
Первоначально увеличение размера пособия до 75% было утверждено на один год, а затем продлено еще на год, поскольку требовалось оценить влияние этой меры.
В информационном докладе Министерства благосостояния «О динамике числа получателей родительского пособия в первой половине 2025 года и оценке необходимости сохранения выплаты в размере 75% после 31 декабря 2025 года» говорится, что эта программа показала хорошие результаты.
Согласно данным доклада, доля работающих получателей родительского пособия достигла исторического максимума — 17,6%. Средний размер выплачиваемого пособия в этой группе существенно увеличился, а участие отцов в уходе за детьми продолжило расти.
Министерство благосостояния пришло к выводу, что выплата 75% пособия работающим родителям способствует совмещению семейной и профессиональной жизни, а также снижает риски теневой экономики. Поэтому ведомство поддержало сохранение этой системы.
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