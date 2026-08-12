В Origo открылся HalfPrice, который занял целый этаж - покупатели собрались у магазина с самого утра
Сегодня, 12 августа, на третьем этаже торгового центра Origo открылся крупнейший в Латвии магазин HalfPrice. Открытие вызвало большой интерес - уже с утра у магазина собрались покупатели, которые хотели первыми познакомиться с ассортиментом международных брендов по сниженным ценам.
Это первый магазин HalfPrice в центре Риги. Его площадь составляет более 2363 квадратных метров.
В магазине представлены одежда, обувь, аксессуары, косметика, игрушки, спортивные товары, товары для домашних животных и дома. Среди брендов - Calvin Klein, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Nike, Adidas и другие.
В Origo отмечают, что появление HalfPrice расширяет выбор международных брендов в торговом центре и дополняет предложение товаров по более доступным ценам.
HalfPrice - европейская сеть магазинов формата off-price, которая продает товары известных брендов по сниженным ценам. Первый магазин сети открылся в Польше в мае 2021 года. Сейчас HalfPrice насчитывает более 240 магазинов и работает в том числе в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Чехии, Словакии, Италии, Испании, Австрии и других странах Европы.