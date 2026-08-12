В Origo открылся HalfPrice, который занял целый этаж - покупатели собрались у магазина с самого утра

HalfPrice - европейская сеть магазинов формата off-price, которая продает товары известных брендов по сниженным ценам. Первый магазин сети открылся в Польше в мае 2021 года. Сейчас HalfPrice насчитывает более 240 магазинов и работает в том числе в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Чехии, Словакии, Италии, Испании, Австрии и других странах Европы.