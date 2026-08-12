Популярный троллейбусный маршрут в Риге закрыт из-за ремонта улицы и может уже не вернуться
Фото: Rīgas satiksme
До сих пор 1-й троллейбусный маршрут проходил по улице Гертрудес.
В Латвии

Популярный троллейбусный маршрут в Риге закрыт из-за ремонта улицы и может уже не вернуться

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Рижан ждут изменения в общественном транспорте: из-за ремонта на улице Гертрудес закрыт 1-й троллейбусный маршрут. Работы продлятся около шести месяцев, но в Rīgas satiksme пока не могут точно сказать, вернется ли троллейбус после ремонта.

Ремонт начался на участке улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Кр.Барона. Из-за работ движение 1-го троллейбуса по привычному маршруту прекращено.

Пассажирам рекомендуют пользоваться другими маршрутами общественного транспорта. 1-й троллейбус проходил через улицы Валмиерес, Авоту, Александра Чака и Кр.Барона, где курсирует большое количество других автобусов и троллейбусов, следующих в центр города.

В качестве альтернативы Rīgas satiksme предлагает автобус №20. Он следует от улицы Петерсалас через центр города до перекрестка улиц Матиса, Авоту и Валмиерес, то есть максимально близко к маршруту 1-го троллейбуса.

При этом судьба самого троллейбусного маршрута остается неопределенной. Недавно в соцсетях представители Rīgas satiksme не смогли однозначно ответить на вопрос, будет ли маршрут восстановлен после завершения ремонта.

Завершить строительные работы планируется примерно за шесть месяцев. В рамках проекта обновят покрытие проезжей части и тротуаров, при этом планируется сохранить исторический облик улицы Гертурудес. Кроме того, городское пространство благоустроят: установят новые скамейки и велопарковки, а также высадят новые деревья.

Изменения коснутся и парковки

Ремонт повлияет не только на общественный транспорт. На улице Гертрудес также будут ограничены возможности парковки автомобилей на муниципальных платных стоянках, которыми управляет Rīgas satiksme.

Жители, имеющие разрешение на парковку в соответствующей зоне, во время строительных работ могут временно лишиться возможности пользоваться привычным местом.

В таком случае разрешение дает право парковаться на платной стоянке на том участке улицы, где зарегистрировано место жительства владельца разрешения. Также можно использовать стоянки в соседних кварталах с правой и левой стороны от соответствующего участка улицы, если они относятся к той же или более дешевой тарифной зоне.

Если припарковаться непосредственно в указанном месте невозможно, разрешение позволяет воспользоваться другой доступной платной стоянкой на одном из участков улиц, указанных в разрешении.

Темы

АвотуМатисаRīgas satiksmeАлександра ЧакаГертрудес

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