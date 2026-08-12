Популярный троллейбусный маршрут в Риге закрыт из-за ремонта улицы и может уже не вернуться

В таком случае разрешение дает право парковаться на платной стоянке на том участке улицы, где зарегистрировано место жительства владельца разрешения. Также можно использовать стоянки в соседних кварталах с правой и левой стороны от соответствующего участка улицы, если они относятся к той же или более дешевой тарифной зоне.