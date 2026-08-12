Популярный троллейбусный маршрут в Риге закрыт из-за ремонта улицы и может уже не вернуться
Рижан ждут изменения в общественном транспорте: из-за ремонта на улице Гертрудес закрыт 1-й троллейбусный маршрут. Работы продлятся около шести месяцев, но в Rīgas satiksme пока не могут точно сказать, вернется ли троллейбус после ремонта.
Ремонт начался на участке улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Кр.Барона. Из-за работ движение 1-го троллейбуса по привычному маршруту прекращено.
Пассажирам рекомендуют пользоваться другими маршрутами общественного транспорта. 1-й троллейбус проходил через улицы Валмиерес, Авоту, Александра Чака и Кр.Барона, где курсирует большое количество других автобусов и троллейбусов, следующих в центр города.
В качестве альтернативы Rīgas satiksme предлагает автобус №20. Он следует от улицы Петерсалас через центр города до перекрестка улиц Матиса, Авоту и Валмиерес, то есть максимально близко к маршруту 1-го троллейбуса.
При этом судьба самого троллейбусного маршрута остается неопределенной. Недавно в соцсетях представители Rīgas satiksme не смогли однозначно ответить на вопрос, будет ли маршрут восстановлен после завершения ремонта.
Ģertrūdes ielā tiks veikta vēsturiskā seguma atjaunošana. Kāda būs situācija pēc remontdarbu pabeigšanas, šobrīd nevaram pateikt.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) August 5, 2026
Завершить строительные работы планируется примерно за шесть месяцев. В рамках проекта обновят покрытие проезжей части и тротуаров, при этом планируется сохранить исторический облик улицы Гертурудес. Кроме того, городское пространство благоустроят: установят новые скамейки и велопарковки, а также высадят новые деревья.
Изменения коснутся и парковки
Ремонт повлияет не только на общественный транспорт. На улице Гертрудес также будут ограничены возможности парковки автомобилей на муниципальных платных стоянках, которыми управляет Rīgas satiksme.
Жители, имеющие разрешение на парковку в соответствующей зоне, во время строительных работ могут временно лишиться возможности пользоваться привычным местом.
В таком случае разрешение дает право парковаться на платной стоянке на том участке улицы, где зарегистрировано место жительства владельца разрешения. Также можно использовать стоянки в соседних кварталах с правой и левой стороны от соответствующего участка улицы, если они относятся к той же или более дешевой тарифной зоне.
Если припарковаться непосредственно в указанном месте невозможно, разрешение позволяет воспользоваться другой доступной платной стоянкой на одном из участков улиц, указанных в разрешении.