Зеленский заявил, что Путин планирует массовую мобилизацию, и назвал сроки

"Путинский план не особенно сложен. Он хочет создать впечатление, будто россияне якобы поддерживают войну, при этом все партии, которые до сих пор разрешены, так или иначе выступают против мира. А затем, после так называемых выборов, он планирует провести дополнительную мобилизацию", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.