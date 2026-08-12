Зеленский заявил, что Путин планирует массовую мобилизацию, и назвал сроки
Россия планирует провести новую массовую мобилизацию после парламентских выборов в сентябре. Об этом во вторник заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки.
По словам Зеленского, российский президент Владимир Путин намерен до конца года призвать в армию несколько сотен тысяч россиян. Еще столько же, утверждает украинский президент, могут быть мобилизованы в следующем году.
Выборы в Государственную думу России запланированы на 18-20 сентября.
"Путинский план не особенно сложен. Он хочет создать впечатление, будто россияне якобы поддерживают войну, при этом все партии, которые до сих пор разрешены, так или иначе выступают против мира. А затем, после так называемых выборов, он планирует провести дополнительную мобилизацию", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.
По его словам, Украина намерена максимально затруднить России реализацию этого плана.
Заявление Зеленского прозвучало на фоне ужесточения политической ситуации в России перед выборами. В понедельник Верховный суд России запретил либеральной оппозиционной партии "Яблоко" участвовать в предстоящих выборах в Государственную думу.
"Яблоко" была единственной зарегистрированной для участия в выборах партией, выступавшей против войны.
Зеленский считает, что российские власти стремятся использовать выборы для создания видимости общественной поддержки войны, после чего получить политическое пространство для нового набора военнослужащих.
При этом российские власти официально не подтверждали планы проведения новой массовой мобилизации после сентябрьских выборов.