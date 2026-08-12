Rail Baltica в Латвии серьезно урежут: власти решили оставить только самое необходимое

"Это хороший строитель, который способен построить дорогу. Но вопрос в том, можем ли мы себе это позволить. Этот подрядчик каждый месяц обходится очень дорого. Если продолжать строить так же, как раньше, никто не будет понимать, когда проект завершится и откуда взять деньги. В итоге никто не сможет позволить себе купить билет на поезд", - заявил Кулбергс.