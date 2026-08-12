Rail Baltica в Латвии серьезно урежут: власти решили оставить только самое необходимое
Латвия не отказывается от Rail Baltica, но проект собираются серьезно урезать, оставив на первом этапе только самое необходимое. Власти рассматривают сокращение числа станций, длины платформ и других требований, поскольку продолжать строительство в прежнем виде страна финансово не может. Только первая очередь проекта в Латвии может обойтись примерно в 6 млрд евро.
Латвия намерена продолжать строительство Rail Baltica, но проект хотят максимально упростить и сократить расходы. На первом этапе планируется построить основную железнодорожную линию от границы с Литвой до границы с Эстонией, а также завершить работы у Рижского аэропорта и на южной части Рижского Центрального вокзала. Это позволит в будущем соединить Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью. Об этом после заседания специального правительственного комитета по Rail Baltica сообщил министр сообщения Рихард Козловскис.
Он подчеркнул, что речь идет только о первом этапе проекта. Идея так называемого "Рижского кольца" не отменяется, но сейчас власти хотят сосредоточиться на том, что действительно необходимо.
"Мы бы хотели смотреть на проект иначе, но сейчас уже 2026 год, и нужно мыслить рационально", - заявил министр.
Рассматривались три сценария
На заседании обсудили результаты углубленной проверки проекта Rail Baltica. Консультанты предложили три возможных варианта.
Первый - продолжать строительство так, как это делалось до сих пор. Этот вариант власти считают невозможным и не поддерживают.
Второй - значительно упростить проект, снизить технические требования и строить только самое необходимое.
Третий - полностью прекратить дальнейшие работы.
Правительство склоняется ко второму варианту.
По словам Козловскиса, нужно отказаться от финансирования "различных видений и в определенной степени мечтаний" и сосредоточиться только на минимально необходимой инфраструктуре, которая позволит железной дороге работать.
Меньше станций, короче платформы и более простые решения
Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что Латвии нужен своего рода "план минимум". Он привел пример скоростной железной дороги Мадрид-Барселона. На участке длиной около 600 километров технически предусмотрены две промежуточные станции, при этом в основном используется одна. В Латвии же на участке около 200 километров первоначально планировалось 17 станций.
Еще один пример - длина платформ. Сейчас проект предусматривает платформы длиной около 400 метров, однако технически их можно сократить до 200 метров.
До 15 сентября Министерство сообщения должно подготовить предложения, как уменьшить требования к строительству, технологиям и материалам до минимального уровня, необходимого для нормальной и постоянной работы железной дороги.
"Нужно дойти до минимума, чтобы понять, что мы вообще можем построить, а что нет", - сказал Кулбергс.
Где брать деньги на Rail Baltica
До 15 сентября Министерство финансов, Государственная касса, Министерство сообщения и Министерство экономики должны оценить, сколько денег государство сможет выделять на Rail Baltica в ближайшие годы. Кроме того, власти будут искать дополнительные источники финансирования и возможности привлечения инвестиций.
Кулбергс отметил, что Rail Baltica имеет значение и для военной мобильности. Поэтому для проекта потенциально можно привлекать средства, предназначенные для обороны.
По его словам, необходимо искать нестандартные источники денег, поскольку в следующем финансовом периоде Евросоюз, скорее всего, не выделит достаточно средств для полного строительства проекта.
Правительство недовольно тем, как проектом управляли раньше
Еще одна проблема - управление Rail Baltica. Государственная канцелярия вместе с Министерством сообщения должна оценить предложения консультантов по изменению системы управления проектом.
Кулбергс заявил, что до сих пор управление было неэффективным, а интересы государства недостаточно защищались в переговорах со строителями. Особенно критически премьер высказался о договоре на строительство основной трассы, заключенном в декабре 2023 года.
По его словам, этот договор фактически "загнал государство в угол", поскольку был подписан без полноценной проверки специалистов и проектной документации. Кроме того, в договоре якобы не были четко установлены предельные расходы, которые Латвия может себе позволить.
"Это хороший строитель, который способен построить дорогу. Но вопрос в том, можем ли мы себе это позволить. Этот подрядчик каждый месяц обходится очень дорого. Если продолжать строить так же, как раньше, никто не будет понимать, когда проект завершится и откуда взять деньги. В итоге никто не сможет позволить себе купить билет на поезд", - заявил Кулбергс.
Стоимость проекта выросла в несколько раз
Углубленную проверку Rail Baltica проводит международная консалтинговая компания Alvarez & Marsal. Ее задача - оценить финансовое состояние проекта, риски, обязательства и подготовить рекомендации по дальнейшему строительству.
Стоимость первого этапа Rail Baltica во всех странах Балтии сейчас оценивается примерно в 14,3 млрд евро. На Латвию приходится около 5,5 млрд евро, но с учетом роста цен сумма может приблизиться к 6 млрд евро. Полная стоимость Rail Baltica в странах Балтии может достичь 23,8 млрд евро. Для сравнения, еще в 2017 году весь проект оценивался примерно в 5,8 млрд евро.
Rail Baltica предусматривает строительство новой железнодорожной линии европейской ширины колеи от Таллина до литовско-польской границы. Общая длина линии в странах Балтии должна составить около 870 километров, а максимальная скорость поездов - до 240 километров в час.