После пьяной аварии в Риге выяснилась новая деталь: водитель из Индии находился в Латвии без действующего ВНЖ
Стали известны подробности ночной аварии у моста Земитана в Риге. Задержанный водитель оказался гражданином Индии без действительного вида на жительство в Латвии.
Иностранец, который минувшей ночью в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП возле моста Йорга Земитана в Риге, оказался гражданином Индии без действительного вида на жительство в Латвии, сообщили в Государственной полиции. После аварии в выдыхаемом мужчиной воздухе было зафиксировано 2,11 промилле алкоголя.
В настоящее время мужчина задержан. Позже его передадут Государственной пограничной охране для дальнейших процессуальных действий.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Государственная полиция начала уголовный процесс, а в связи с самим ДТП - процесс об административном правонарушении.
Как сообщалось ранее, в ночь на среду в Риге нетрезвый иностранец на большой скорости на автомобиле Mercedes-Benz CLS 320 въехал на территорию АЗС Circle K на улице Пернавас, 7, рядом с мостом Земитана. Машина снесла флагшток и несколько дорожных знаков, а также повредила недавно восстановленную на этом участке дорожную инфраструктуру.
Перед этим автомобиль пересек велополосу, тротуар и озелененную полосу. После столкновения водитель, судя по всему, попытался продолжить движение, однако автомобиль получил серьезные повреждения. Кроме того, в нем застрял массивный сломанный флагшток, мешавший ехать дальше. Колеса пробуксовывали, машина проехала еще несколько метров и остановилась за АЗС.
Когда на место прибыли пожарные и сотрудники Государственной полиции, молодой мужчина, находившийся в разбитом автомобиле, заявил им на английском языке, что был лишь пассажиром. По его словам, за рулем находился его друг, который якобы сбежал. Вскоре полицейские обнаружили неподалеку и задержали предполагаемого виновника аварии, однако первоначально установить его личность не удалось.
Мужчина, назвавший себя пассажиром, рассказал находившимся на месте людям, что приехал из Индии, но учится и работает в Латвии. По его словам, водитель автомобиля также был из Индии. До аварии оба употребляли алкоголь. Разбитый Mercedes-Benz, как утверждал мужчина, принадлежал третьему человеку - их знакомому.
Задержанный не оказывал сопротивления сотрудникам полиции, однако его вырвало в полицейской машине. Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи приняли решение доставить мужчину в больницу.