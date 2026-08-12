После пьяной аварии в Риге выяснилась новая деталь: водитель из Индии находился в Латвии без действующего ВНЖ

Когда на место прибыли пожарные и сотрудники Государственной полиции, молодой мужчина, находившийся в разбитом автомобиле, заявил им на английском языке, что был лишь пассажиром. По его словам, за рулем находился его друг, который якобы сбежал. Вскоре полицейские обнаружили неподалеку и задержали предполагаемого виновника аварии, однако первоначально установить его личность не удалось.