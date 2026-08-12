Один латвийский регион показал неожиданно быстрый рост экономики
Согласно данным исследования Luminor, в прошлом году Видземе стала самой быстрорастущей региональной экономикой Латвии после Риги. Как отмечает экономист банка Петерис Страутиньш, успех региона объясняется способностью превращать древесину в продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Преимущество Видземе - умная деревообработка
Видземе в большей степени, чем любой другой регион Латвии, имеет экономику, основанную на природных ресурсах. Лесное хозяйство и деревообработка обеспечивают треть экспортной экономики Видземе, тогда как в Земгале и Курземе этот показатель составляет около одной пятой, а в других регионах еще меньше.
Особенно велика роль лесной отрасли в восточной части Видземе - в Смилтенском, Гулбенском, Алуксненском и Мадонском краях. Все, что связано с древесиной, обеспечивает там более половины доходов, которые предприятия получают от продажи товаров и услуг в других регионах Латвии и за рубежом.
Однако, как обращает внимание Страутиньш, дело не только в количестве лесов. По общей площади лесных массивов Видземе вовсе не занимает первое место среди регионов. Ее отличительная особенность заключается в наиболее развитой дальнейшей переработке пиломатериалов — производстве мебели, конструкций для зданий, различных строительных элементов, упаковки и даже игрушек.
Валмиера и Смилтене лидируют
Среди самоуправлений Видземе в прошлом году быстрее всего доходы работников экспортных отраслей росли в Валкском крае, во многом благодаря предприятию по переработке пластмасс Pepi Rer. Однако, подчеркивает экономист, речь идет о быстром росте с довольно низкой исходной базы.
Двумя наиболее экономически развитыми самоуправлениями Видземе с большим отрывом остаются Валмиерский и Смилтенский края. Уровень доходов в них очень похож, однако сформировался он совершенно разными путями.
Валмиера обладает диверсифицированной экономикой, где ведущую роль играет производство стекловолокна и изделий из него. Смилтене, в свою очередь, является одним из лучших примеров того, каких результатов можно добиться, работая в традиционных отраслях добычи и переработки природных ресурсов.
Среди территорий за пределами Рижского региона, по которым имеются данные о внутреннем валовом продукте (ВВП), город Валмиера до 2023 года был единственным местом, где ВВП на душу населения превышал средний показатель по Латвии.
Часто упоминается и Смилтене: еще в 2022 году здесь был самый высокий ВВП на душу населения среди краев за пределами столичного региона. В 2023 году Смилтене по этому показателю обошли Ливанский и Валмиерский края.
Для долгосрочного роста нужны новые отрасли
Если к лесной отрасли добавить другие сферы добычи и переработки местных природных ресурсов — сельское хозяйство, пищевую промышленность и добычу торфа, — вместе они обеспечивают две трети экспорта Видземе.
Однако для дальнейшего развития необходима диверсификация экономики, считает экономист Luminor. Даже при производстве обычного круглого леса, досок или гранул зарплаты могут быть высокими, но объем доступного для переработки ресурса ограничен и значительно не увеличится.
Еще одна особенность Видземе — очень небольшая доля отраслей, связанных с металлами. Исключениями являются Валмиера и ее ближайшие окрестности, а также Огре. В других регионах Латвии инженерные отрасли являются крупнейшим направлением производства товаров после переработки природных ресурсов.