Один латвийский регион показал неожиданно быстрый рост экономики

Видземе в большей степени, чем любой другой регион Латвии, имеет экономику, основанную на природных ресурсах. Лесное хозяйство и деревообработка обеспечивают треть экспортной экономики Видземе, тогда как в Земгале и Курземе этот показатель составляет около одной пятой, а в других регионах еще меньше.