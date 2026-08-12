Лето напомнит об осени: ночью в Латвии местами похолодает до +7 градусов
Ночь на четверг в Латвии будет прохладной - местами температура опустится до +7 градусов и образуется туман. Днем существенных осадков синоптики не прогнозируют, а воздух прогреется до +19...+23 градусов.
Ночью облачность будет переменной, существенных осадков не ожидается. Местами образуется туман. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений. Температура воздуха опустится до +7...+12 градусов, лишь на побережье будет на несколько градусов теплее.
В Риге ночь также пройдет с переменной облачностью и без осадков. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +14...+16 градусов.
Днем сохранится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений. Воздух прогреется до +19...+23 градусов. В середине дня индекс ультрафиолетового излучения будет средним.
В Риге днем ожидается переменная облачность, но погода останется сухой. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер. Температура воздуха повысится до +20...+22 градусов.