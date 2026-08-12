"Почему мы все время на последнем месте?" Министр попытался ответить на болезненный вопрос

По его словам, проблема особенно серьезна именно сейчас, когда фермеры одновременно собирают урожай и готовятся к осеннему севу. "Это, конечно, создает дополнительные трудности для фермеров не только сейчас, во время уборки урожая, но и перед осенним севом, когда эти основные удобрения необходимы", - сказал министр.