"Почему мы просто наблюдаем?" Литовский бизнесмен призвал Вильнюс вложить 50 млн евро в airBaltic
Литве уже не раз предлагали присоединиться к капиталу латвийской airBaltic, но Вильнюс не решился на инвестицию. Теперь известный литовский бизнесмен Паулюс Григас вновь призвал государство воспользоваться моментом и вложить около 50 млн евро, чтобы получить влияние на развитие латвийской авиакомпании.
На фоне очередных дискуссий о будущем латвийской авиакомпании airBaltic известный литовский бизнесмен, генеральный директор строительной компании KRS Паулюс Григас предложил Литве стать одним из значимых совладельцев перевозчика. В своем обращении в социальных сетях он предложил государству найти около 50 млн евро для приобретения доли в airBaltic.
Бизнесмен признает, что не является специалистом ни в авиации, ни в финансах, однако считает, что вопрос необходимо рассматривать прежде всего как стратегический.
"Говорю в принципе. Авиакомпания сегодня - это не только самолеты. Это экономическая инфраструктура, как порт, автомагистраль или энергетическое соединение", - заявил он.
По мнению Григаса, airBaltic имеет большое значение не только для Латвии, но и для Литвы, поскольку именно эта авиакомпания обеспечивает значительную часть воздушного сообщения из Вильнюса с европейскими городами. "Из Вильнюса в европейские столицы мы чаще всего летаем их крыльями", - отметил предприниматель.
Он перечислил деловые поездки, туризм, возвращение студентов домой и приезд иностранных туристов как примеры того, насколько важна авиасвязь для литовской экономики.
Григас считает, что наличие прямых авиарейсов влияет не только на удобство пассажиров, но и на решения иностранных компаний. "Каждый новый прямой маршрут - это и турист, и конференция, и решение открыть офис в Вильнюсе, а не в Варшаве", - написал он.
Литва уже получала предложение
Идея участия Литвы в капитале airBaltic не нова. В июне 2025 года Латвия официально объявила, что предложит Литве и Эстонии рассмотреть возможность участия в капитале авиакомпании. Латвийское Министерство сообщения прямо отмечало, что воздушное сообщение airBaltic приносит пользу экономике, туризму и конкурентоспособности всех трех стран Балтии.
В 2025 году речь шла о возможности приобрести до 10% акций airBaltic примерно за 14 млн евро. Литва первоначально решила изучить предложение. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас поручил государственным аэропортам оценить его, а министр транспорта Евгениус Сабутис заявил, что Вильнюсу нужны дополнительные финансовые и операционные данные о компании. В конечном итоге на уровне правительства Литвы решение о приобретении доли принято не было.
Именно поэтому нынешнее предложение Григаса звучит уже на фоне изменившейся ситуации вокруг airBaltic. Латвийская авиакомпания испытывает финансовые трудности и ищет стратегического инвестора. В июле премьер-министр Андрис Кулбергс подтвердил Reuters, что Латвия ведет переговоры с потенциальным стратегическим партнером. Одним из главных условий Риги остается сохранение хаба airBaltic в аэропорту Рига.
"Латвийцы владеют, немцы вошли, а мы наблюдаем"
Григас считает, что Литва упускает возможность получить влияние на компанию, от которой сама зависит в вопросах авиасообщения. "Латыши владеют. Немцы через Lufthansa вошли, а мы пассивно наблюдаем", - написал он.
По его мнению, сейчас условия для стратегического инвестора могут быть даже интереснее, чем несколько лет назад, поскольку стоимость компании для потенциальных инвесторов существенно снизилась.
"Именно такие моменты открываются для стратегических партнеров - не когда все хорошо, а когда нужны и капитал, и решения", - считает бизнесмен.
Он сравнил ситуацию с инвестициями в инфраструктуру, подчеркнув, что выгоднее вкладываться до того, как инфраструктура оказывается в критическом состоянии. "В строительстве я давно усвоил одно правило: дешевле строить инфраструктуру не тогда, когда она рушится, а тогда, когда еще можешь выбирать условия", - заявил Григас.
Что Литва могла бы получить
По мнению предпринимателя, 50 млн евро для государства - не запредельная сумма. "Пятьдесят миллионов евро на уровне государства - не космическая сумма. Это примерно столько, сколько мы тратим на несколько километров автомагистрали", - написал он. Взамен, по его мнению, Литва должна получить не просто акции, а реальное влияние на развитие перевозчика.
Григас предлагает связывать инвестицию с конкретными условиями: увеличением числа маршрутов из Вильнюса и Каунаса, удобным расписанием, долгосрочными обязательствами по базированию самолетов в Литве и реальным влиянием на стратегические решения airBaltic.
"За них мы получили бы не благодарность, а голос в правлении и возможность изнутри контролировать маршрутную сеть", - считает бизнесмен.
При этом он признает, что у такой инвестиции есть очевидные противники. Государство может плохо управлять коммерческими компаниями, а бюджетные деньги нужны школам и другим сферам. Но Григас считает, что airBaltic следует рассматривать не только как обычный бизнес. "Вопрос здесь не о бизнесе. Вопрос о нашей связи с остальным миром", - написал он.
По его словам, выбор для Литвы заключается в том, чтобы решить, хочет ли она оставаться только пассажиром или получить долю в инфраструктуре, которой ежедневно пользуется. Григас подчеркивает, что не призывает просто спасать латвийскую авиакомпанию за счет литовского бюджета. Он предлагает рассматривать airBaltic как элемент общей транспортной инфраструктуры стран Балтии. "Это не призыв спасать авиакомпанию соседей. Это призыв инвестировать в доступность Балтийского региона", - заявил он.
В то же время нынешняя финансовая ситуация airBaltic делает подобную инвестицию значительно более рискованной, чем несколько лет назад. В июле авиакомпания искала краткосрочное финансирование у держателей облигаций на фоне серьезных проблем с ликвидностью. Именно поэтому потенциальное участие Литвы, по мнению Григаса, должно быть связано с жесткими условиями и реальным влиянием на стратегию перевозчика.
"Если мы инвестируем сотни миллионов в дороги, железные дороги и энергетику, почему мы не должны рассматривать инвестиции в инфраструктуру, через которую в Литву ежегодно прилетают сотни тысяч людей?" - задается вопросом бизнесмен.