"Почему мы просто наблюдаем?" Литовский бизнесмен призвал Вильнюс вложить 50 млн евро в airBaltic

Он сравнил ситуацию с инвестициями в инфраструктуру, подчеркнув, что выгоднее вкладываться до того, как инфраструктура оказывается в критическом состоянии. "В строительстве я давно усвоил одно правило: дешевле строить инфраструктуру не тогда, когда она рушится, а тогда, когда еще можешь выбирать условия", - заявил Григас.